Covid-19 : 嚴格限制下的中國春節假期

中國2021年春運現已開始。在當局的疏導下，旅客流量大幅減少。

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中國的春運現已開始，官方表示，旅客流量大幅減少。為了避免病毒利用中國民眾的傳統佳節擴散，當局採取措施，避免人口的省際流動。

據本台RFI常駐北京記者拉加德（Stéphane LAGARDE）周五（2021年1月29日）的報導，雖然不是禁足，但也不是行動自由。在當前的衛生危機下，出門遠行的旅客人數在1月28日周四這一天比正常同期少了66%，這是官方數字。當局全力遊說，避免出現類似上個冬季時因家庭團聚所造成的疫情蔓延。

放假提前

居委會通過微信（Wechat）發消息告知新規，從今起，中國內地赴首都北京，抵達時的檢測需要呈陰性，在之後的隔離觀察期間，第7天和第14天還需做兩次檢測。要知道，在疫情中高風險地區，民眾不能隨便走出家門。而學校假期也已提前，有些大學在兩周前就已關門放假。

紅包鼓勵

這一措施主要是給通常會利用春節返鄉探親的外地勞工。中國的春節相當於西方的聖誕節。數億中國民眾傳統上會在自己的故鄉辭舊迎新。2021年牛年春節是在2月12日。在一些城市，企業會給留守員工發放新年紅包。

法廣存檔圖片：在一些城市，企業會給春節期間的留守員工發放新年紅包。 Image d'archive RFI : Dans certaines villes, des enveloppes rouges contenant une prime ont été distribuées par les entreprises aux employés qui acceptent d’oublier leurs vacances. Ici, des travailleurs à Pékin le 27 décembre 2020. © AFP - WANG ZHAO 法新社

正面措施還包括，地方政府鼓勵民眾呆在原地。公園ˎ 圖書館ˎ 博物館和體育場等公共場所，以及公共娛樂場所和商店等都被要求在這一戴口罩的節日里儘可能地開門迎客。