歷盡劫難，九死一生，又有近百隻中國狗狗獲救到達美國

近百隻在中國被遺棄、虐待及將被送上餐桌的狗狗獲美國動物保護組織解救，於1月29日和30日先後到達紐約肯尼迪國際機場(JFK)，這是該團體從中國救出的第二批狗狗，狗狗的新主人冒着冬日的寒風在機場迎接牠們。

廣告 繼續瀏覽後續

到機場迎接家庭新成員的迪奧達蒂(Nicole Diodati)抱着自己的狗狗，激動的無語言表，她說：“我已經說不出話了，這太奇妙了！”。

美國中文《世界日報》報道說：解救這些狗狗的是美國一個名叫“不放棄任何一隻狗”的非營利組織(No Dogs Left Behind)，該組織與中國的義工合作，從中國的屠宰場、狗肉市場和非法販運者手中拯救出這些歷盡劫難的狗狗；解救每隻狗狗該組織要花費2000至7000元。

“不放棄任何一隻狗”創辦人貝里(Jeff Beri)表示，去年新冠疫情發生後，因擔心動物傳播病毒，許多飼主遺棄或轉賣寵物狗，他於去年1月前往中國北京拯救這些狗狗，她說：“這些狗經歷的一切令人難以置信，我們救下的這些狗狗，之前都遭遇毆打、折磨，讓人心痛，在我們解救他們的過程中，很多狗狗奄奄一息，還有很多感染疾病。”貝里表示，救出的狗狗首先被帶到安全的地方，接受醫療護理並為被美國家庭收養做準備，許多準備收養的家庭已經等待了數個月。

去年11月底，該組織解救的第一批共79隻狗抵達紐約，此次到達紐約的是第二批獲救狗狗。貝里說，疫情限制了他們解救更多的狗，以及無法更快的運抵美國，不過好在最後這些狗狗都有了新家。

去年，“不放棄任何一隻狗”解救第一批狗狗抵達紐約後，貝里曾說：為了解救這些狗狗，他的團隊跟蹤那些運送狗到屠宰場的卡車，並動員中國的義工攔截。營救行動非常危險，一些義工曾在攔截過程中遭警方羈押，但他的團隊不能眼睜睜看着這些狗狗死亡，因此從未停止營救行動。