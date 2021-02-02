英國百歲老兵為抗擊新冠募款染疫去世，女王首相致哀

英國二戰老兵摩爾爵士（Tom Moore）日前感染新冠病毒送院治療數日後，最終在2月2日被家人宣布不治，享年100歲。摩爾因去年4月決定以99歲高齡在家中花園行走為抗擊疫情募捐而得到廣泛關注，最終在他的號召和150萬參與者的支持下，共幫助英國國家醫療服務體系（NHS）募捐到了3279逾萬英鎊。

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摩爾的女兒漢娜1月31日通過推特向外界宣布，她父親在前幾周一直在接受肺炎治療，於上周確證感染新冠病毒，並於當天被送入醫院治療。消息指，由於他正在接受其他肺炎藥物治療，因此無法接種疫苗。據最新消息現實，摩爾已於周二因新冠肺炎不幸去世。摩爾的女兒們說，在與父親相處的最後幾個小時里，她們與父親 “共享歡笑和淚水”。她們在宣布摩爾的死訊時說，父親生命的最後一年 “簡直是了不起的”。

對此，英國女王伊莉莎白二世帶頭向摩爾致敬，白金漢宮的一位發言人說。“女王陛下非常享受去年在溫莎城堡會見湯姆爵士上尉和他的家人。她和王室成員的思念與他們同在，認識到他為整個國家和世界各地的其他人提供的鼓舞。”英國首相約翰遜（Boris Johnson）也通過聲明表示，“湯姆·摩爾爵士上尉是一個真正意義上的英雄。在第二次世界大戰的黑暗日子裡，他為自由而戰，面對這個國家戰後最深重的危機，他團結了我們所有人，他讓我們大家振奮，他體現了人類精神的勝利。”

約翰遜稱，“他不僅成為一個國家的靈感，而且成為世界的希望燈塔。我們的思念與他的女兒漢娜和他的所有家人同在。”唐寧街10號上方的英國國旗一直下半旗以示敬意，約翰遜已與摩爾的家人通話表示慰問。

百歲老兵摩爾原籍西約克郡的基利萊，在二戰初期參軍，曾在印度和緬甸戰場中服役。去年因疫情第一次封城期間，這位陸軍老兵在位於貝德福德郡的家中的花園裡走了100圈，為英國國家醫療服務體系籌款，贏得了英國國民的推崇。去年7月，在溫莎城堡舉行的特別儀式上，他被女王封為騎士。

摩爾最初的目標是通過在自家花園裡走25米的路，為英國國家醫療服務體系慈善機構籌集1000英鎊。但他最終從150多萬支持者那裡籌集到了3279逾萬英鎊，並在他100歲生日時被授予上校的榮譽稱號。摩爾的女兒們在聲明中說，“我們非常悲痛地宣布，我們親愛的父親去世了。我們花了幾個小時和他聊天，回憶我們的童年和我們出色的母親。我們一起分享歡笑和淚水。我們父親生命的最後一年簡直是非凡的。他恢復了活力，經歷了他夢寐以求的事情。”聲明稱，“雖然他在許多人心中的時間很短，但他是一個不可思議的父親和祖父，他將永遠活在我們的心中。”