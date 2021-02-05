中國在Covid徵兆下慶農曆牛年春節

在中國，即將來臨的這個春節本應一切恢復正常，但最終事與願違。為了預防在春節期間出現新一波疫情，衛生當局加強措施，限制人口流動。結果，在這傳統的春運時期，一些在北京的民工為是否要打點行李猶豫不決。

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本台RFI法文網周五（2021年2月5日）刊出駐京法語記者拉加德Stéphane Lagarde的長篇採訪報導，標題為«中國在Covid-19徵兆下慶祝牛年» （La Chine célèbre l’année du bœuf sous le signe du Covid-19）在此予以着重介紹。

本台RFI駐京記者注意到，毛澤東的«東方紅»是在北京火車站永恆的旋律，但廣場上讓人感到不尋常的是，在中國人家庭團聚的傳統春節前夕，居然幾乎是空無一人。

隨遇而安的善良中國民眾

售票處前略有擁擠。不遠處，57歲的男子LIU Haihong筆直地站立着排隊等候。這名保安想要返回他在河北(Hebei)的老家。他在接受採訪時說，他已經兩個月沒有見到家人了，他的火車當晚啟程，他準備在車站打個盹，至於何時重返北京還是未知數。

在零確診的戰略要求下，民工們擔心，一旦有新疫情而被困在農村的家中。為了旅行，需要出示手機應用里的檢測結果呈陰性。28歲的LIU Hongyi從事IT信息技術工作，他是在做PCR檢測的社區保健中心排隊時遇上法廣記者採訪的。他介紹說，人們需要在出發前72小時內做檢測。他服務的企業要求員工盡量少出門ˎ 遵守指示。如果不能回京，那就算了，他將待在父母家中接受隔離。這個農曆新年不一般，人們不可以出門。

(法廣存檔圖片) Image d'archive RFI : Un journaliste visite le National Sliding Center pour les Jeux olympiques d’hiver de 2022 dans le district de Yanqing, au nord-ouest de Pékin, le 5 février 2021 © WANG Zhao AFP 法新社

檢測和限制出門，年近五十的女社會工作者ZHAO Jinfeng剛剛做好檢測，這樣她就可以返回山西（Shanxi）的老家。她希望在三周後返回北京，並必須再次接受檢測和隔離。在北京開食品雜貨店的ZHOU Hongyan女士和她的丈夫此生第一次留在北京過年，他們無法回河南（Henan）家鄉, 因為擔心會被困在鄉下。

省際間的衛生長城措施，是為了儘可能地避免人口流動，執行力度比北京更嚴格。儘管這個春節不同以往，最後一名受訪者ZHOU女士還是祝願大家辛醜牛年快樂。