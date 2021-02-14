Covid-19 : 美國紐約餐館重開室內就餐

美國Covid-19疫情有好轉跡象，紐約的餐館獲准重新部分恢復讓顧客室內用餐。

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隨着美國Covid-19新確診病例出現下降，紐約開始逐步恢復生機，餐館重新獲准讓顧客室內就餐。這一新措施讓慘遭疫情蹂躪的餐飲業得以喘息。紐約至少四分之一的餐館已經倒閉。

據本台RFI記者Loubna Anaki周日（2021年2月14日）發自紐約（New York）的報導，在曼哈頓（Manhattan）的一家印度餐館裡，室內用餐的預訂自2月12日周五起成倍增加。這裡的餐館從去年12月11日以來，只能在室外就餐。放寬衛生限制措施讓店主們感到高興。店主Jimmy Rizvi表示，儘管仍有許多困難，但這讓人感到高興，現在應該保證好顧客和員工的安全。

新規定要求餐館在23點關門，並且只允許原接待能力25%的顧客繼續用餐。但紐約的冬季寒冷，店主Jimmy Rizvi說，顧客不願意在室外就餐。哪怕就算安裝了暖氣，還是不夠。顧客們還是詢問是否可在室內就餐。

本次放寬衛生限制措施，恰逢重要的情人節周末之際。大部分紐約人對能夠享用熱餐熱飲感到滿意，儘管人們依然保持警惕。一名顧客說，這個時節太冷了，還是室內好。另一名顧客則表示，鑒於病毒依然還在，她更樂意在室外用餐。

法廣存檔圖片 - Image d'archive RFI : People line up outside Yankee stadium for vaccines amid the coronavirus disease (COVID-19) pandemic in the Bronx borough of New York City, New York, U.S., February 5, 2021. © REUTERS - CARLO ALLEGRI 路透社

自疫情爆發以來，紐約的餐館和酒吧遭到沉重打擊。希望這一新措施有助於人們在冬季里生存，更好地抵禦危機。