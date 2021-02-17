南非將把阿斯利康Covid疫苗轉非盟

南非目前90%的Covid-19確診病例是由於病毒的南非變異，但一項學術研究結論質疑阿斯利康疫苗對這種變異的有效性。就此，南非將把其所收到的阿斯利康疫苗轉給非洲聯盟。

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南非已在二月初收到首批一百萬支從印度藥廠發出的阿斯利康疫苗，此外，還預訂了50萬支，但一項學術結論質疑這種疫苗對造成南非境內90%確診病例的Covid病毒南非變異的有效性。南非如今找到了解決問題的出路，將把其手中的阿斯利康疫苗轉給非洲聯盟。

據本台RFI記者Romain Chanson 周三（2021年2月17日）發自約翰內斯堡的報導，對手中疫苗束手無策的南非而言，這是一個喜人的結局。本月初，南非當局鑒於當地的一項研究結論，毅然決定排除阿斯利康疫苗，儘管規模有限。然而，疫苗試劑已經運抵。此後，各種處理方案都討論了：把疫苗試劑逐個轉售ˎ 交換甚至退貨。而且，首要問題是這批疫苗的有效期至4月31日，否則就過期了。

資源和資金都無浪費

南非衛生部長如今向議會彙報了處理方案，就此結束各種猜測。他解釋說，南非購買的阿斯利康疫苗試劑已放入了其所屬的非盟平台，將被用於對此感興趣，並不受南非變種挑戰影響的國家。這樣既不會有浪費，也不會造成無謂支出。

法廣存檔圖片 - Image d'archive RFI : Une dose du vaccin AstraZeneca. © Nikolay DOYCHINOV AFP/File 法新社

南非花費了近700萬歐元用於購買阿斯利康疫苗。而向非盟提供這批疫苗的具體細節沒有對外透露。非盟對牛津-阿斯利康疫苗給予厚望。非洲大陸已經預訂了4億多支。