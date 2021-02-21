加入斯坦福大學胡佛研究所後，博明介紹抗疫經驗教訓

此前被中國外交部宣布受到中方制裁的，美國前副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）近日被證實加入斯坦福大學胡佛研究所擔任傑出客座研究員。他在2月21日由美國哥倫比亞廣播公司（CBS）“面向全國”播出的節目中，就疫情初期，特朗普政府應對新冠病毒傳播的措施和教訓進行了介紹。

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1月20日，在拜登宣誓就職的同時，北京方面宣布了針對特朗普政府28人成員的制裁名單，包括前國務卿蓬佩奧、前國家安全顧問奧布萊恩、博爾頓、博明和前美國駐聯合國大使克拉夫特等人。相關聲明稱，“這些人及其家屬被禁止入境中國內地和香港、澳門，他們及其關聯企業、機構也已被限制與中國打交道、做生意”。不久後，蓬佩奧27日通過推特宣布，2月1日正式加入華盛頓智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）擔任傑出會士。

同樣受到中方制裁的博明已被證實加入斯坦福大學胡佛研究所擔任傑出客座研究員。他參與該研究所“中國的全球銳實力”研究項目。據悉，博明還將參加由蓬佩奧日前宣布，他與奧布萊恩共同主持的尼克松基金會每月一次的外交政策圓桌研討會機制。博明另在周日播出的“面向全國”節目中，就特朗普政府應對新冠疫情的教訓介紹指，（疫情爆發後），美國疾病控制和預防中心等到去年4月才建議美國公眾開始佩戴口罩，作為防止病毒傳播的手段是一個“嚴重的錯誤”。博明對主持人布倫南（Margaret Brennan）說，“口罩的失誤讓我們損失慘重”。

去年3月，當疫情開始在美國迅速蔓延時，特朗普白宮冠狀病毒工作組的主要官員公開建議不要戴口罩，這一建議的部分原因是當時醫院面臨個人防護設備的嚴重短缺。據了解，博明在這一期間曾向台灣政府求助，獲得了一批口罩援助，並分發給白宮醫務人員和美國國家安全團隊。他說，其餘的口罩捐給了美國國家儲備。而美國疾控中心直到4月才向公眾發布正式的口罩佩戴指南。

報道指，疫情在中國爆發後，博明在特朗普政府內部早早就敲響了關於新冠病毒潛在兇猛程度和對美國影響的警鐘。他說，與中國政府與美國疾控中心對口部門分享的信息相比，他親自打電話給中國當地的醫生所得到的信息更加準確。博明還指出，實時收集和分析病毒傳播的相關數據是一個嚴重的問題。他認為在拜登政府下，這個問題還沒有得到糾正。博明說，選擇現在發聲是希望支持新任美國疾控中心主任瓦倫斯基博士（Dr.Rochelle Walensky）採取進行改革疾控中心的嘗試，並擴大此類病毒測序和監測的規模，以便更快速地追蹤病毒的傳播。

博明說，“......（病毒）在哪裡出現，而且它的遺傳學是如何演變的，這樣我們就可以走在它的前面，確保我們不會被一個新的變異體吸住，從而影響我們疫苗的有效性。”博明早在2017年就開始在特朗普白宮任職，在1月6日國會衝擊案發生後，他就辭去了美國副國家安全顧問的職務。他對此向該節目表示，“那是我覺得我應該離開的時刻”。