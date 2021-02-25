世衛歐洲區主任呼籲重視研究2019冠狀病毒疾病的長期癥狀

世界衛生組織歐洲區主任克魯格（Hans Kluge）25日呼籲各國衛生當局更多了解2019冠狀病毒疾病（COVID－19）的長期影響，將此作為當務之急，因為全球各地有些病患在感染數月後還會有令人擔憂的癥狀。

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據中央社報道：克魯格在記者會中說：儘管有些研究結果已經有助於了解這種嚴重傳染病，但仍無法說明，為什麼某些病患的癥狀會持續數月不停，包括疲倦、腦霧（brain fog）以及心臟和神經病變。相關後遺症確實存在而且嚴重，患者約有1／10在感染病毒12周後，仍然有癥狀，而許多人的癥狀持續時間甚至更久得多。這顯然是世衛組織的當務之急，具有最大重要性；對各國衛生當局而言，也應該是這樣。

克魯格強調，這種疾病在最初發現後不久，就有關於癥狀長時間持續的通報，令人無法置信而且不明所以。我們若要了解這種疾病的長期後遺症然後加以擺脫，就必須注意這類病患的狀況。

克魯格表示，他將結合世衛歐洲地區53國以及中亞若干國家的力量，來擬訂區域防疫策略。世衛組織2月初也曾主辦首次視訊座談會，研討所謂的“2019冠狀病毒疾病長期癥狀”（Long Covid），以針對這種現象加以適當界定、正式命名並協調研究方法。

世衛歐洲辦事處呼籲歐洲各國和各機構，相互合作，以投入綜合研究議程。