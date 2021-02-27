Covid-19:科特迪瓦收到首批免費疫苗

加納（Ghana）和科特迪瓦（Côte d’Ivoire又稱：象牙海岸）是非洲大陸上兩個率先收到首批免費抗Covid-19疫苗的國家。

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在世界衛生組織（OMS）牽頭建立的ˎ 由歐美承擔四分之三費用的Covax公平獲得疫苗機制框架內，科特迪瓦是非洲大陸上第二個收到免費抗Covid-19病毒疫苗的國家。

本台RFI法文網周六（2021年2月27日）更新記者Pierre Pinto稍早前發自阿比讓（Abidjan）的報導說，運送疫苗的貨機於當地時間周五中午飛抵阿比讓，機上有50萬劑阿斯利康Covid疫苗,由Covax機制供應。

為了迎接首批疫苗的運抵，科特迪瓦官方在機場組織了隆重儀式，衛生部長ˎ 外交部長以及總統府秘書長，還有多國使節都親自前往接機。世衛組織駐科特迪瓦代表在採訪中透露，未來幾天或幾周內，還有其它疫苗將運抵，Covax機制本次為科特迪瓦提供200多萬劑疫苗。

法廣存檔圖片 - Image d'archive RFI : Les vaccins anti-Covid gratuits du dispositif Covax sont arrivés vendredi 26 février 2021 à Abidjan. © AFP - SIA KAMBOU 法新社

科特迪瓦總統府秘書長指出，科特迪瓦是非洲大陸上第二個收到免費抗Covid-19病毒疫苗的國家，但是全球第一個依照Covax機制接種疫苗的國家。負責本次疫苗後勤運輸工作的聯合國兒童基金會（Unicef）駐科特迪瓦代表表示，其與世界衛生組織等合作夥伴，將協助政府培訓所需的衛生工作者。

多邊主義回歸國際社會

各方稱讚由世衛組織和全球疫苗免疫聯盟(GAVI)共同建立的機制，體現了多邊主義回歸國際社會。這一由歐美提供四分之三資金的機制，旨在為中低收入國家免費生產抗Covid-19疫苗。

科特迪瓦還將購買疫苗

科特迪瓦已宣布，想要為500萬人接種疫苗。除了免費提供的疫苗之外，也將購買疫苗彌補不足。科特迪瓦疫苗的接種行動將首先在醫護人員中展開，之後是國防與安全力量人員和最脆弱的人群。