Covid-19 : 澳大利亞報告病毒空氣傳播

澳大利亞最新發布的一份初步報告認為，大樓的通風系統是傳播Coronavirus新型冠狀病毒的可能途徑。

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澳洲根據一月底時發現的一宗Covid-19確診病例，西澳大利亞州周五對外發布的一份初步報告認為，大樓的通風系統存在傳播Coronavirus冠狀病毒的隱患。鑒於亞洲多國的封閉場所都存在病毒神秘傳播事件，空氣傳播的假設最有可能。

據本台RFI記者Grégory Plesse周日（2021年2月28日）發自悉尼（Sydney）的報導，居然最終連保持社交距離都還是不夠？在隔離外國入境人員酒店裡工作的一名保安被病毒感染之後，應西澳大利亞當局要求提交的這一報告結論讓人感到不安。這名保安遵守防疫規則，與酒店裡的遭隔離人員從來沒有直接接觸。

最可能的假設

最可能的假設就是病毒通過通風系統在酒店裡流動，所以，病毒可以空氣傳播。墨爾本（Melbourne）也考慮過這種可能性，當地近期用於隔離的酒店也出現了類似感染病例。除此之外，病毒傳播途徑無法得以解釋。

法廣存檔圖片 - Image d'archive RFI : Une spectatrice de l'Open d'Australie, à Melbourne, le 12 février 2021 © Paul CROCK AFP 法新社

亞洲多國也有

Covid-19病毒空氣傳播的可能性在亞洲多國也引起了注意。發生在餐館裡ˎ 公共交通里還有同一棟樓里的一些感染病例，不是人際接觸所造成的。