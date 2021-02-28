Covid-19 : 菲律賓護士為抗疫損失慘重

美國因感染Covid-19病毒而獻身者的護士中，近三分之一是菲律賓裔；在英國威爾士，則佔了半數。為了避免醫院發生護士人手匱乏的情況，馬尼拉當局在去年十月就已開始控制菲律賓護士出國務工。

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本台RFI法文網周日（2021年2月28日）刊出記者Manon Tomzig發自菲律賓首都馬尼拉（Manille）的採訪報導，介紹菲律賓護士在本次抗Covid-19戰疫中，做出重要奉獻，在此予以着重介紹。

菲律賓護士Faustin的故事

受訪者Ding的兄弟Faustin，生前是美國達拉斯（Dallas）一家醫院呼吸重症監護室的護士，有二十多年的工齡。他已於去年十二月離世，終年56歲。Ding 告訴本台RFI法語記者，他的兄弟在醫院負責Covid-19重症患者的護理。他發給家人的照片中可以看到其身穿雙層保護。但在疫苗問世前不到兩周之時，他感染了病毒去世。Ding表示，Faustin是家中的重要支柱，經常寄錢給母親，他是一個好人。

菲律賓護士處於抗疫最前沿

據美國伯克利（Berkeley）研究族群問題的學者介紹，許多國家在缺少醫護人手時會去菲律賓招人，因為那裡的衛生體系參照美國模式。美國在1898 年至1946年期間統治菲律賓，其衛生教育模仿美國模式，菲律賓醫護人員的教育還包含對英語的完美掌握能力，以便去美國或其它國家工作。

他們通常處於最前沿，所以損失尤其慘重。他們主要集中在醫院的急診ˎ 重症，還有病人床頭等特護區域。

菲律賓人抱怨失去務工機遇

在控制護士赴國外務工的措施出台後，菲律賓把每年准許護士出國務工的名額限定為5000人。對此，菲律賓年輕護士協會負責人在接受採訪時抱怨說，推動護士出國務工的原因是當地缺少機會和工作條件困難，如今，加上疫情，醫護人員缺乏包括保護服在內的醫用裝備，有時還會受到歧視。

法廣存檔圖片 - Image d'archive RFI : Une infirmière vérifie un patient qui s'est rétabli du coronavirus alors qu'il subit une procédure de don de plasma dans un hôpital de Manille le 22 avril 2020. © MARIA TAN / AFP 法新社

在菲律賓，護士的平均工資每月低於200歐元。儘管面對疫情大流行的風險，許多護士依然想要出國務工。