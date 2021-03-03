美國宣布制裁措施 俄羅斯將對等回應

就俄羅斯反對派領袖納瓦尼中毒事件，美國制裁7名俄羅斯官員。莫斯科隨即表態，將以對等措施做回應。

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華盛頓認為，俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexeï Navalny）去年中毒是因為有人下毒，俄羅斯聯邦安全局局長等人捲入其中。就此，美國於周二宣布凍結了7名俄羅斯高官的資產。莫斯科隨即做出反應，指責美國的決定“荒謬和缺乏邏輯”，並表示將以對等措施做回應。

據本台RFI記者Daniel Vallot周三（2021年3月3日）發自莫斯科的報道，俄羅斯外交部發言人周二夜間在一份聲明中表示，俄方將在對等基礎上做出回應。不過，還需等幾天才能知道莫斯科所採取的具體回應措施。

俄羅斯依然持既定立場，拒絕承認對納瓦尼下毒，譴責西方國家干涉其內部事務。俄羅斯外交部發言人聲稱，一切都是借口，旨在惡意攻擊和反俄羅斯。

法廣存檔圖片 ： Image d'archive RFI : Du matériel utilisé pour le transfert à Berlin d’Alexeï Navalny, pris en charge dans un hôpital allemand © AFP/Odd Andersen 法新社

俄羅斯當局此前預計會有制裁，還預計拜登當選總統後，美國對俄羅斯關係會強硬。目前，美國就納瓦尼事件宣布的決定與布魯塞爾所採取的立場相應：都是針對安全部門與總統府負責官員的個人制裁。沒有針對俄羅斯親普京的寡頭統治集團成員。而納瓦尼與其支持者呼籲制裁金融寡頭才能真正削弱俄羅斯當局的權力。目前，這對布魯塞爾和華盛頓而言，都是行不通的。