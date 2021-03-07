印度：強姦同性依然不受法律制裁

性侵犯同性的是否會被定罪為強姦？在法國和大多數西方國家是如此，但在印度，這依然是一處法律真空地帶。當地一名法國女子在採訪中告訴本台駐新德里記者，她有這樣的遭遇，被另一名女子強暴。

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性侵犯同性的是否會被定罪為強姦？在法國和大多數西方國家是如此，但在印度，這依然是一處法律真空地帶。當地一名法國女子在採訪中告訴本台駐新德里記者，她有這樣的遭遇，被另一名女子強暴。

本台RFI法文網周日（2021年3月7日）刊出駐新德里(New Delhi)記者Sébastien Farcis的長篇採訪報導，介紹法國女青年艾羅蒂（Élodie）在印度被另一名女子強暴的遭遇，在此予以着重介紹。

現年26歲的艾羅蒂是一名瑜伽老師，因職業需要於近日抵達印度，如今生活在印度西部的果阿邦（Goa）。她遇到了一位女心理學家，這位女子叫迪夫雅（Divya），也是一名積極爭取女權和同性戀權的活動人士。

Image d'archive RFI : Manifestante brandissant une pancarte contre le viol à Calcutta, en décembre 2019. © AFP - DIBYANGSHU SARKAR 法新社

艾羅蒂介紹說，迪夫雅在室內以為她治療腳上為借口，給她用藥，而實際上是對她下毒，因為艾羅蒂之後就暈倒了。迪夫雅唱着歌，用手對其實施強暴。

印度警方立案

艾羅蒂事後立即到警察局報案。驗傷後的結論確定其所述屬實，但警方不接受其控告迪夫雅強姦，因為，印度法律對強姦罪的定性只有男子未經女子同意實施性暴力，不包含同性之間的行為。所以，迪夫雅只是被控罪名較輕的涉嫌非法監禁和涉嫌性侵。不過，迪夫雅否認艾羅蒂的指控，其家人甚至反控是艾羅蒂在這次會面時對迪夫雅施暴。

警方傳喚被告

法國女青年艾羅蒂如今致力於推動印度修法。她在媒體積極活動，也在網上發起簽名，目的是想要讓印度認可，同性之間也有強姦。艾羅蒂現在意識到這在印度還是一個很忌諱的問題。她知道迪夫雅已遭印度警方傳喚，但得以保釋。