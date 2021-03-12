氣候變化加疫情 聯合國求助應對饑荒

聯合國秘書長提醒安理會，如果不立即採取行動，全球數以百萬計的人將面臨饑荒和死亡。

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據本台RFI 記者Carrie Nooten周五（2021年3月12日）發自紐約（New York）的報導，有關饑荒，令人眼花繚亂的統計數字接踵而至。3月11日周四在聯合國安理會，美國代表提到，30年前在烏干達北部的一個難民營里，一名年僅兩歲的小女孩死在她的眼前。世界糧食計畫署（PAM）負責人David Besley則提到，3天前在也門遇到的一名剛出生5個月的嬰兒，現已死於饑餓。三十年的時間差距如今被衝突和饑荒聯繫到了一起。

饑荒與戰爭

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres ）指出，隨着生產力的提高與貧困的降低，最近幾十年，人們在抗饑荒上取得長足進步。饑荒與饑餓不再只是一個缺乏食物的問題，而是很大程度上由人類製造。因為是在大規模的衝突地區，饑荒更常見，而且在擴大。

法廣存檔圖片 - Image d'archive RFI : L'ONU avertit: 400 000 enfants de moins de cinq ans pourraient mourir de malnutrition aigüe «sans traitement d'urgence». Ici à Sanaa, le 13 février 2021. © REUTERS - KHALED ABDULLAH 路透社

2020年底，衝突造成8800萬人處於急性饑餓，同比增加20%。饑餓問題在南蘇丹ˎ 也門和阿富汗加劇，在薩赫勒地區和非洲之角蔓延。聯合國秘書長提醒安理會注意惡性循環：如果饑荒問題沒有得到處理，將會導致新的戰爭。