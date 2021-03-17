亞特蘭大發生連環槍擊案，8人死亡，6人為亞裔

美國佐治亞州亞特蘭大市3月16日晚發生3起槍擊案，案發地點均為按摩中心，事件導致至少8人身亡。據當地執法官員介紹，8名遇難者中有7人為女性，6名亞裔人士，2名白人。

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槍手被確認為21歲的羅伯特·亞倫·朗(Robert Aaron Long)，來自佐治亞州伍德斯托克。他已在佐治亞南部150英里的克里斯普縣被抓。當局早些時候公布了一幅監控圖像，顯示一名嫌疑人在一家按摩院外的一輛現代圖森車附近。當地官員說，“嫌疑人被順利拘捕......並被送往克里斯普縣監獄”。

據美國全國公共廣播電台（NPR）報導指，查詢槍手朗的背景記錄並沒有顯示出他以前有任何犯罪記錄。美國聯邦調查局（FBI）亞特蘭大辦公室發言人羅森（Kevin Rowson）告訴記者說，該部門正在協助切諾基縣和亞特蘭大警方參與這次調查。

據當地新聞台11Alive報道，其中一起槍擊案事發的切諾基縣警長辦公室的貝克（Jay Baker）說，當警察趕到楊氏亞洲按摩店（Young's Asian Massage）時，兩名受害者已經死亡，另外三名受害者還活着。傷者被緊急送往當地醫院，但此後兩人不治身亡。官員說，其中一名受害者是一名男子，一名倖存者也是男子。當局尚未公布楊氏亞洲按摩店遇害的四人以及傷者的姓名。

這場槍擊案發生後約一小時後，亞特蘭大警方接到報警，稱金子水療中心（Gold Spa）發生搶劫案。警方一到那裡，他們就發現了三名女子的屍體，受害者都遭到了致命的槍擊。幾分鐘後，警察又接到報警，在街對面的另一家水療中心，香薰水療中心（Aromatherapy Spa）發生了另一起槍擊案，又有一名女子被發現死於槍傷。當局表示，許多受害者是亞裔女性。傷者和死者的姓名都沒有公開發布。

儘管目前兇手殺人動機尚不明確，但為阻止新冠病毒大流行期間反亞裔歧視而成立的“阻止亞裔美國人仇恨”(Stop AAPI Hate)組織稱，此次槍擊事件對受害者家屬和“受到高度種族主義攻擊影響”的亞裔美國人社區來說，都是“難以言表的悲劇”。在亞特蘭大槍擊案發生後，紐約和西雅圖的警方表示，他們正在加強保護美國亞裔社區的執法力度。