黎巴嫩貨幣彙率又探底 民眾失望憤怒

黎巴嫩在其貨幣兌美元彙率再次出現歷史性大貶值後，街頭群情激昂。黎巴嫩鎊（Livre）現在的彙率只是危機前的十分之一。

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黎巴嫩的政治危機正朝向社會與金融領域蔓延。在政壇依然無法就新政府組閣達成妥協之際，黎巴嫩的崩潰在加劇，其貨幣兌美元的彙率本周再次出現歷史性大貶值。

據本台RFI記者Paul Khalifeh周三（2021年3月17日）發自貝魯特（Beyrouth）的報導，無序ˎ 混亂和焦慮，黎巴嫩民眾注視着他們的國家以令人震驚的速度在崩潰。面對當前的悲慘情形，以及他們領導人的消極態度，民眾的憤怒和失望都越來越大。

黎巴嫩社會雪上加霜

周二（2021年3月16日）黎巴嫩鎊的彙率再度探底，一美元突破兌換一萬五千黎巴嫩鎊的彙率大關，比危機前高出了十倍以上。黎巴嫩貨幣發生的這一波前所未有的貶值還伴隨了另一則壞消息。已辭職的總理迪亞布宣布，在三月底取消燃油補貼。黎巴嫩財長則預告說，將在兩至三個月內取消所有補貼。然而，由於物價飛漲造成購買力下降，數十萬黎巴嫩人已經入不敷出。

法廣存檔圖片 - Image d'archive RFI: Sur la place des Martyrs, à Beyrouth, une centaine de personnes enflamment des pneus et bloquent la circulation. © RFI 法廣 /Noé Pignède

黎巴嫩社會混亂失序

黎巴嫩各地出現憤怒的民眾示威封路，由於擔心出現物資短缺，人們衝入商店搶購，湧進加油站囤油。連鎖超市已於周二宣布停業，直到貨幣恢復穩定。

法廣存檔圖片 - Image d'archive RFI: Des pneus brûlent sur une route fermée à Beyrouth, le 8 mars 2021. © Noé Pignède/RFI 法廣

儘管面對如此災難情形，黎巴嫩政壇依然無法就新政府組閣達成妥協，以給與社會一絲信心和一點穩定。