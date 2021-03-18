多方壓力下，美國塔夫茨大學宣布將關閉校內孔子學院

位於美國馬薩諸塞州大波士頓區的塔夫茨大學3月17日宣布，將關閉校內孔子學院。塔夫茨大學文理學院院長格雷澤（James M. Glaser）和高級國際官員兼副教務長奇加斯（Diana Chigas）在給教職員工的電子郵件中宣布了關閉計畫。

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據《波士頓環球報》報導，塔夫茨大學曾於2019年與孔子學院續簽了兩年的合同，但校方在星期三宣布，將讓協議在9月到期。據學校所在地的《薩默維爾時報》報導，經過當地人權活動人士多年的努力，包括進行了連續13周的每周抗議活動，以及來自市、州民選官員的壓力，塔夫茨大學宣布計畫關閉頗具爭議的孔子學院。

來自當地藏族、維吾爾族、香港人、台灣人和華人社區的成員，以及塔夫茨大學的學生、校友和教職員工一直要求關閉這個由中國政府贊助的項目，理由是抗議中國官方在新疆、西藏和香港等地的侵權行為。

報導指，就在上周，活動人士在塔夫茨大學的孔子學院和塔夫茨大學校長摩納哥（Anthony Monaco）的家門口，舉行了第13次每周一次的 “團結星期六 ”抗議活動。此外，該大學所在地的市、州民選官員首次加入了這些示威者的行列，包括薩默維爾市學校委員會第三選區代表菲利普斯（Sarah Phillips）、薩默維爾市第三選區議員坎彭（Ben Ewen-Campen）、薩默維爾市議員穆巴（Will Mbah）和馬賽諸塞州議會議員武伊特爾霍芬（Erika Uyterhoeven）等。

超過600封支持關閉該校孔子學院運動的信件被寄給了摩納哥校長和四位民選官員，包括薩默維爾市長庫塔托內（Joe Curtatone）、梅德福德市長朗戈柯恩(Breanna Lungo-Koehn)、聯邦眾議員克拉克（Katherine Clark）和聯邦眾議員普萊斯利（Ayanna Pressley）的辦公室。塔夫茨大學宣布打算關閉孔子學院時，校長摩納哥尚未對信件作出回應。

此前，美國國會參議院兩黨3月4日一致通過了《對各國資助美國大學校園機構的關切法案》。該法案將削減任何在校園內設有孔子學院的學院或大學的聯邦撥款，除非有關院校能確保對其校內設有的孔子學院擁有全部管理權，包括對其給出的資助款項和人事任免的管理。