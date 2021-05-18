彭博社批評台灣疫情泛起也因抗疫成功自滿？

今（18）台灣新增240例本土確診，使得本土案例數達到1,121例，首度超越境外移入的1,086例。《彭博社》的評論指出，台灣初期在防疫上的成功使得大家太過自滿，導致疫苗接種速度落後，也間接形成這波本土群聚大爆發。

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據新頭殼的報道稱，台灣本土疫情爆炸！彭博社指：台灣防疫成功自滿，導致疫苗接種落後。據《彭博社》的專欄評論指出，台灣防疫的亮眼成績在經過一年多以後，隨着本土疫情的升溫，已經正式泡沫化。從最初4月底華航機師和家屬被爆出確診，雖然中間疫情一度趨緩，但是到了近期發生的獅子會、萬華阿公店等群聚案以後，本土確診就一發不可收拾。

該專欄認為，台灣過去領先許多先進國家，防止新冠肺炎病毒在社區內廣泛傳播，不過這項成功也引起了自滿，導致疫苗接種速度過慢。除了因為AZ疫苗在國際間引發嚴重不良反應的疑慮以外，由於台灣境內的確診數少，使得前線醫療人員對於施打疫苗感到意興闌珊，即使政府開放自費施打，民眾接種的意願也普遍低落。

據專欄也提到，雖然大多數台灣人都了解戴口罩的重要性，不過許多老年人缺乏健康意識，仍不願意遵守相關規範，認為他們凌駕於法律之上。這有可能是受到文化上的影響，年輕人對長輩必須保持尊敬，不可以對年長者提出質疑。因此在電梯、商家等地點，不戴口罩的通常都是60歲以上的年長者。

該報道稱，不過這次本土疫情爆發以來，台灣似乎意識到病毒散播嚴重性，路上的人潮已經減少許多，娛樂場所等容易群聚的地點也都暫時關閉。如果大家能繼續保持自律，台灣要快速打擊這波疫情也不是沒有機會。