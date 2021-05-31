哥倫比亞：死傷人數繼續攀升 聯合國呼籲進行獨立調查

據法新社報道，哥倫比亞政府與反政府示威者重啟談判，試圖終結一個多月來的抗議活動。在哥倫比亞的卡利市，有關的衝突已釀成至少13人死亡。哥倫比亞局勢引起聯合國方面的擔憂，聯合國人權事務高級專員巴切萊特要求對此進行獨立調查。

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法新社的報導指出，在暫停談判近一周後，哥倫比亞總統杜克的團隊與部分示威者代表周日在首都波哥大恢復談判。但化解危機之日似乎遙遙無期。抗議者譴責杜克政府面對執法部門過度使用武力“彼此串通默不作聲”。政府則回應說，只要示威者解除封鎖國內交通基礎設施，就可能達成協議。

波哥大周日出現數以千計的民眾上街遊行，他們揮舞旗幟、身着白衣，要求停止抗議和封路，並聲援安全部隊。據路透社報導，45歲的岡薩雷斯表示，“它們（路障）挾持了城市、阻礙經濟”。哥倫比亞國內一些地區已因示威者封路，導致食物與物資短缺。岡薩雷斯承認有些警察確實過度動武，但她說不是所有警察都貪腐，而且抗議已經持續夠久了。哥倫比亞第三大城卡利市的市長歐斯皮納指出，28日抗議期間共有13人死亡，但強調不確定有多少死者與示威有關。社交網絡上流傳的視頻顯示，警察和平民在吶喊聲、路障和破窗聲中向抗議者開槍。周五，一名開槍打死抗議者的人後來在手機的拍攝下被私刑處死。

哥倫比亞總統杜克上周末親自前往卡利，宣布"最大限度的施行軍事部署"。一千多名士兵部署在卡利市，軍方對這個城市實施管制。杜克譴責了示威人群的破壞性行為。但對警察鎮壓的受害者隻字不提。周六簽署的總統令授權軍隊進行干預，以支持八個省和十三個城市的地方當局和警察。杜克的決定獲得該國右翼政黨支持。

根據官方數據，哥倫比亞1個多月來的動盪造成全國59人死亡，超過2300名平民和軍警人員受傷。非政府組織人權觀察則表示掌握可信消息，稱哥倫比亞全國至少63人死亡。