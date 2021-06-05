台灣疫情新報511例確診

根據台灣中央流行疫情指揮中心宣布，6月5日今天新增511例新冠肺炎確診病例，其中476例本土、35例校正回歸，雙北占最大宗，苗栗也有66例；國內新增38例死亡個案，再創單日新高，累計死亡人數達225例。

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台灣6月5日新增476例本土、35例校正回歸，38人染疫病逝。據中央社今天引述中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中公布說，綜觀各縣市分布狀況，仍以新北市確診個案最多、多達229例，台北市144例，比較特別的是苗栗縣新增66例，另外桃園市16例、基隆市13例、彰化縣11例、台中市9例、新竹縣7例、屏東縣4例，南投縣、高雄市、嘉義縣各3例，新竹市、雲林縣及台南市各1例。

據陳時中指出，今天主要增加案例當中，以苗栗移工、工廠相關群聚案增加較多病例，考量校正回歸個案愈來愈少，6月7日起不再公布校正回歸。

據指揮中心統計，截至目前台灣累計636,500例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含614,742例排除），其中10,956例確診，分別為1,145例境外移入，9,758例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另27例（新增案9984）移除為空號。確診個案中225例死亡。