白宮：新冠溯源審查將於周二完成 公眾仍需等待非機密版報告

美國白宮新聞發言人珍‧普薩基（Jen Psaki）8月23日表示，總統拜登（Joe Biden）要求對新冠病毒溯源的審查預計將在周二的最後期限前完成，但仍需要“幾天”的時間為公眾整理出非機密版本。5月26日，拜登通過聲明要求美國情報界在限期90天內向他提供有關新冠病毒溯源的審查報告。

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普薩基周一與美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）出席了白宮記者會。會上，有記者提問稱，“對冠狀病毒的起源的研究。你是否有任何關於該報告何時發布的最新信息？ 我們可以期待公開看到什麼？”普薩基說，“當然，實際上是明天，只是在日曆上做個標記。我知道彼得對它特別興奮。我想說，這將需要--通常需要幾天時間，如果不是更長的話，把非機密版本放在一起公開展示，顯然，總統將首先聽取關於任何調查結果的簡報。”她說，“因此，我沒有一個確切的日期給你，但我預計這將是幾天；明天之後的幾日到幾日。”

有記者追問說，“只是跟進一下新冠病毒的溯源報告，這是否會被全部公布，或者在這個過程中可能會有刪減？ 你剛才說的是非機密文件。請談談這個問題。”記者說，“政府將通過什麼程序來發布這些信息？ 你是否打算--我的意思是，它只是要在電子郵件中公布，還是有某種方式你要做這個？”

普薩基回答說，“我希望會有一個非機密的版本，有時這意味着解密。在這個時間點我無法評估，因為明天是90天，而不是上周。然後，我們當然會讓你們都知道結果是什麼。 我還不知道在這個時間點上會採取什麼形式。 這是個好問題。”