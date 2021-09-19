上海、台北連線 辦孔子文化節

上海和台北的孔廟19日透過視訊連線方式，二度舉辦以"儒行雙城"為主題的孔子文化節，上海市嘉定區委書記陸方舟表示，一座城市最具魅力、最讓人牽掛的就是文化底蘊，今年的孔子文化節，將進一步深化和鞏固兩岸同胞同根同源的文化傳承，暢通兩岸文化交流的橋樑，讓文化多彩，讓民心互通。

廣告 繼續瀏覽後續

儘管受到疫情的影響，但今年以來上海和台北的文化交流並沒有中斷，孔子文化節以上海嘉定的孔廟為主會場，台北孔廟設立分會場，兩地實時互動，分別展示各自弘揚和傳承儒家文化的成果。

在兩岸共同策畫下，活動分為序和風雅禮樂篇、崇德尚禮篇、儒韻和風篇共三個篇章，其中由上海台商子女學校的學生扮“佾生”演繹傳統八佾舞。

指導老師姚亭妤表示，學生花了三個月時間排練，從剛開始不習慣八佾舞的慢節奏，到後來把心沉靜下來，培養團隊精神和凝聚力，對學生來說是一個很棒的成長經歷。

到過台灣20多次、奧斯卡原創音樂大獎“卧虎藏龍”二胡演奏家馬曉輝表示，孔子是大教育家，也是大哲學家和大思想家，將中國文化注入到家訓和美育教育，因此透過民族樂器來表現，會更加的自然。

她將演奏的“春江花月夜”融入創新，例如手上拿的二胡琴桿是彩繪，用大家聽得懂的語言和青少年喜歡的顏色和樂曲，來感受中國文化的迷人內容。

大陸全國台企聯會長李政宏透過視訊表示，孔廟在上海、在台灣，代表兩岸的文化一脈相承，親情血濃於水，這是一條情感，連接起兩岸人民的情誼，這也是一個交往的平台，促進兩岸經貿文化的交流。

今年的孔子文化節將持續到9月30日，包括上海市台辦主任鍾曉敏、副主任陽禮華，上海嘉定區宣傳部部長顧惠文、嘉定區委常委陸祖芳、嘉定區政府副區長王浩，以及上海市台協常務副會長兼嘉工委主委李錦漳、上海台商子女學校校長陳俊男等人出席開幕式。