中國通過家庭教育促進法 要求地方政府和家長共促“雙減”

據中國官媒報道，中國周六通過了家庭教育促進法，限制家庭作業負擔和課外培訓機構，此舉據報旨在減輕學生的沉重壓力。

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報道稱，十三屆全國人大常委會第三十一次會議23日表決通過家庭教育促進法。新法將於2022年1月1日起施行。法律明確，未成年人的父母或者其他監護人負責實施家庭教育。國家和社會為家庭教育提供指導、支持和服務。

中國官媒報道還說，為呼應減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的“雙減”要求，法律規定，縣級以上地方人民政府應當加強監督管理，減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔，暢通學校家庭溝通渠道，推進學校教育和家庭教育相互配合。未成年人的父母或者其他監護人應當合理安排未成年人學習、休息、娛樂和體育鍛煉的時間，避免加重未成年人學習負擔，預防未成年人沉迷網絡。

法新社發自北京報道指出，以保護青少年的名義，中國政府在最近幾個月發布了一些家長式的規則，以打擊其認為對兒童發展有害的活動。為預防青少年網絡上癮，中國已經禁止未成年人每周玩三個小時以上的網絡遊戲，同時並大幅減少了校外輔導機構。最近幾周，政府還對名人偶像崇拜、被認為是 "低俗 "的電視節目和 所謂 "娘炮 "的藝人採取了更多意識形態措施。

法新社說，中國的學校系統非常具有選擇性。從童年開始，中國人就為18歲的大學入學考試做準備，這個關鍵性的考試決定了學生是否能進入高等教育體系學習以及在哪裡接受教育。

在這種情況下，許多家長不惜花費巨資將孩子送入最好的學校，或為他們報名參加私人補習班，這給他們的經濟和後代的健康都帶來了壓力。

但是，面對人口老齡化，以及幾十年來控制生育政策的影響，中國正在尋求扭轉這一趨勢的政策，現在已經允許夫婦生育三個孩子。但是，高額教育費大大降低父母的生育熱情，當局希望通過努力減少學校教育負擔來說服他們生孩子。

據中央社報道，在中國官方7月間推動“雙減”（學生作業負擔和校外培訓負擔）政策後，產值高達1000億美元的中國校外培訓產業，成為首當其衝受衝擊的行業，已造成大批培訓中心關閉及從業人員失業。但校外培訓並未完全絕跡，而是化整為零轉入地下化。