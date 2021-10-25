聯合國有關機構估計今年冬天將有一半以上阿富汗人陷入饑荒

據聯合國有關機構估計，今年冬天將有2280萬阿富汗人陷入嚴重的食品短缺之中，即一半以上的阿富汗民眾都吃不上飯，這會進一步加劇當地的人道災難。

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聯合國方面日前已經表示，阿富汗的經濟正在崩潰，預計未來幾個月，除了百分之三的家庭外，所有其他家庭的生活水平都將降至貧困線以下。歐盟22日通報向阿富汗援助逾28噸醫療物資，並計畫在未來數周追加援助。據歐盟委員會當日發布的公告，援助物資包括手術設備、藥品等，已由一架歐盟承擔費用的“人道主義空中橋樑”航班運抵阿富汗首都喀布爾，隨後將通過世界衛生組織及其它國際組織向阿富汗救助對象分發。

聯合國開發計畫署署長阿奇姆·施泰納在日內瓦向記者們表示，德國已經承諾在未來12個月所需的6.6億多美元中提供5800萬美元。他指出，有3800萬人不能僅靠外界援助維持生命。“我們必須介入，我們必須穩定‘人民經濟’，除了拯救生命外，我們還必須拯救生計。”否則，他表示：“我們將在整個冬季和明年面臨這樣一種情況：數以百萬計的阿富汗人無法留在自己的土地、家園和村莊里，無法生存下去。

此前，聯合國世界糧食計畫署估計，阿富汗現有1400萬人正在挨餓，到今年年底料有320萬5歲以下兒童嚴重營養不良；今年9月，聯合國開發計畫署發布的評估報告顯示，除非採取緊急措施應對當前政治危機和經濟危機，否則2022年阿富汗97%的人口可能淪為貧困人口。瑞典和巴基斯坦部長在23日警告稱，除非國際社會迅速採取行動，否則阿富汗將很快陷入混亂。

隨着阿富汗人道主義危機日益加深，聯合國秘書長古特雷斯敦促世界在這個國家處於“成敗”的關鍵時刻採取行動。 古特雷斯警告說：“沒有食物，沒有工作，人們的權利得不到保護，我們將看到越來越多的阿富汗人逃離家園，尋求更好的生活。非法毒品的流動、犯罪和恐怖網絡的蔓延也可能變得愈發嚴重。” 古特雷斯表示，“這不僅會嚴重影響阿富汗本身，還會影響該地區和世界其他地區”。