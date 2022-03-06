烏克蘭戰事損全球葵花油產業

烏克蘭戰事/糧油供應

俄羅斯對烏克蘭發動的軍事干預重傷全球的葵花油供應鏈。因為，烏克蘭與俄羅斯在全世界葵花油出口市場中所佔份額比率高達80%。印度、中國和歐盟是烏克蘭葵花油的三大客戶。烏克蘭海運暫停，造成市場上所有植物油都已開始提價。此外，全球油菜的最大生產區北美，由於氣候因素，一時無法彌補葵花原材料供應的缺口，歐洲畜牧業也將可能由於失去烏克蘭葵花籽粕和玉米的供應而出現飼料匱乏。這是本台RFI法語«原材料»（Chronique des Matières Premières）專欄在本周報導中的關注焦點之一。

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本台RFI法文網2022年03月01日星期二在«原材料»專欄里（Chronique des Matières Premières）刊出經濟記者馬莉-皮艾爾(Marie-Pierre Olphand)的一篇報道指出，俄羅斯出兵烏克蘭重創全球的葵花產業鏈。

RFI Image Archive / La filière tournesol secouée par l’intervention russe en Ukraine. Ici, un champ de tournesol près de Hrabiv, à une centaine de kilomètres à l'est de Kiev, en Ukraine. (Photo d'illustration) Getty Images - EyeEm - Russell Jones / RFI Image Archive

本台RFI這篇法文專欄報道的原標題為[La filière tournesol secouée par l’intervention russe en Ukraine]。換做中文可譯作[向日葵產業遭俄羅斯在烏克蘭的干預行動搖晃]。下面予以簡介，供參考。

據本台RFI法文«原材料»專欄（Chronique des matières premières）03月01日刊出的這篇專欄報導，烏克蘭和俄羅斯佔全球葵花油出口的80%。所以說，整個產業鏈被這場戰爭動搖。因為，俄羅斯和烏克蘭占葵花產業鏈的主導地位。全球葵花油的出口貿易中，一半是由烏克蘭供應。烏克蘭還出口用於動物飼料的葵花餅粕(tourteau de tournesol)，和向日葵籽。

RFI Image Archive / Guerre en Ukraine : si le tourteau ukrainien vient à manquer, il va falloir trouver une alternative pour nourrir le bétail. Ici, un champ de tournesol dans le nord-ouest de l'Afrique du Sud (photo d'illustration). Waldo Swiegers - Bloomberg via Getty Images / RFI Image Archive

據介紹，向日葵提煉葵花油的副產品葵花餅粕（tourteau de tournesol）是畜牧業的一種常用飼料。

烏克蘭的黑海港口海運中斷 -

在烏克蘭，70%的穀物和種子出口先是由火車運往位於黑海的港口：Odessa(敖德薩)、Chornomorsk(切爾諾莫斯克)、Yuzhny(尤日內)、Mykolaïv(尼古拉耶夫)。

RFI Image Archive / En Ukraine, 70% des exportations de céréales et grains se fait par train vers les ports de la mer noire – Odessa, Chornomorsk, Yuzhny, Mykolaïv. Ici, Des bateaux des gardes-frontières ukrainiens sont amarrés dans le port d'Odessa, en Ukraine, sur la mer Noire, le 26 novembre 2018. (illustration) REUTERS - Yevgeny Volokin / RFI Image Archive

海運中斷也就意味着主要農業原材料貿易的停止。這讓烏克蘭葵花油的三大買家：印度、中國和歐盟感到擔憂。法國的不安，則尤其是就從烏克蘭進口的含高蛋白的葵花籽粕的貨源和成本。

替代烏克蘭貨源一時有困難 -

市場價格已經反應了這種擔憂。所有的植物油價格都在上漲：葵花油、豆油，棕櫚油。大豆餅粕和菜籽餅粕的漲價也可以切實感受得到。因為如果烏克蘭的葵花餅粕缺貨，那就必須找到替代品來飼養牲畜。但實際操作並不簡單。法國農業部屬下農業和漁業管理局（FranceAgriMer）的一名部門主管解釋說，想以菜籽餅粕替代這種需求並不容易，因為全球最大的油菜生產區北美和加拿大，2021-2022年農季的氣候極度乾旱。

農產品原材料缺貨無法避免 - 除非部分買家決定推遲他們的訂單。除了向日葵之外，停止小麥出口可能會造成突尼斯和黎巴嫩這樣的國家處於困境。這些國家在很大程度上依賴烏克蘭的出口，並且庫存很少。而阿爾及利亞和埃及這樣的進口大國，則有留庫存的政策。

還有就是歐洲將缺少用於飼養動物的烏克蘭玉米，尤其是在庫存最少的意大利和西班牙。

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