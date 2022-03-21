馬達加斯加:大學生待發獎學金
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與非洲東岸一衣帶水的印度洋島國馬達加斯加，大學生們近日接二連三地走上街頭，要求支付被欠的獎學金。這一問題年復一年。安塔那那利佛自去年開始進行的數據數字化，本應便於這筆錢款的支付。本台RFI通訊員實地採訪了數位對此表示不滿的當地青年學子。
本台RFI法文網2022年03月20日星期天報道說，在馬達加斯加，繼高等理工學院的大學生們上街之後，現在輪到首都Université d'Ankatso（可譯作：安卡措大學）的大學生要求支付已拖欠了四個月的獎學金。
據本台RFI通訊員萊蒂西婭（Laetitia Bezain）發自安塔那那利佛（Antananarivo）的消息，在首都安卡措大學（Université d'Ankatso）文學與人文科學學院前，大學生聚集在此。他們都是自去年11月開學以來，就沒有收到過一分錢的獎學金。
起因是食品價格不斷上漲 -
受訪者Tafita是碩士第一年的一名在讀大學生。他認為，情況緊急。大學生們示威，原因是食品價格不斷上漲，人們不再能夠自行解決。由於手頭緊，他不得不把多個學科使用一個筆記本記錄。
馬達加斯加的獎學金是根據不同學年，每月在2萬5千阿里亞里（ariary）至4萬阿里亞里（ariary）之間。這相當於每月6歐元至9歐元左右。
學生們表示情況十分緊急 -
物理三年級學生Jean-Aimé收到了一張電子零錢卡（e-poketra），這本應可以通過提款機提取獎學金。他接受採訪說，卡是有了，但裡面已經四個月沒有入錢。他不得不左鄰右舍地到處借債。他不得不放棄了許多東西，到市場只能買下買飽腹的食物。連蔬菜都太貴，肉類更是從來沒有。正常，不應要大學生示威，國家才支付獎學金。
本台RFI法文網說，馬達加斯加高等教育部內的一個消息渠道保證，支付獎學金的錢很快就能有了。但仍在進行中的程序，尤其是要避免重複發放。
.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.