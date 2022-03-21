馬達加斯加:大學生待發獎學金

非洲社會 / 高等教育

與非洲東岸一衣帶水的印度洋島國馬達加斯加，大學生們近日接二連三地走上街頭，要求支付被欠的獎學金。這一問題年復一年。安塔那那利佛自去年開始進行的數據數字化，本應便於這筆錢款的支付。本台RFI通訊員實地採訪了數位對此表示不滿的當地青年學子。

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本台RFI法文網2022年03月20日星期天報道說，在馬達加斯加，繼高等理工學院的大學生們上街之後，現在輪到首都Université d'Ankatso（可譯作：安卡措大學）的大學生要求支付已拖欠了四個月的獎學金。

RFI Image Archive / Madagascar: la grogne des étudiants dans l'attente du versement de leurs bourses. Ici, devant le bâtiment de la Faculté de Lettres de l'Université d'Ankatso, le jeudi 16 janvier 2020, l'une des facultés où le mouvement de grève est le plus suivi. (illustration) RFI / Sarah Tétaud

據本台RFI通訊員萊蒂西婭（Laetitia Bezain）發自安塔那那利佛（Antananarivo）的消息，在首都安卡措大學（Université d'Ankatso）文學與人文科學學院前，大學生聚集在此。他們都是自去年11月開學以來，就沒有收到過一分錢的獎學金。

起因是食品價格不斷上漲 -

受訪者Tafita是碩士第一年的一名在讀大學生。他認為，情況緊急。大學生們示威，原因是食品價格不斷上漲，人們不再能夠自行解決。由於手頭緊，他不得不把多個學科使用一個筆記本記錄。

RFI Image Archive / Madagascar: logements étudiants à l'université d'Ankatso, dans le centre d'Antananarivo. (illustration) © RFI / Laetitia Bezain

馬達加斯加的獎學金是根據不同學年，每月在2萬5千阿里亞里（ariary）至4萬阿里亞里（ariary）之間。這相當於每月6歐元至9歐元左右。

學生們表示情況十分緊急 -

物理三年級學生Jean-Aimé收到了一張電子零錢卡（e-poketra），這本應可以通過提款機提取獎學金。他接受採訪說，卡是有了，但裡面已經四個月沒有入錢。他不得不左鄰右舍地到處借債。他不得不放棄了許多東西，到市場只能買下買飽腹的食物。連蔬菜都太貴，肉類更是從來沒有。正常，不應要大學生示威，國家才支付獎學金。

RFI Image Archive / Madagascar: la grogne des étudiants dans l'attente du versement de leurs bourses. Ici, les étudiants en sciences de l'Université d'Ankatso ont poursuivi leur revendication le mardi 16 mars 2021, sur le parvis de leur faculté. Ils réclament le paiement de 4 des 5 mois non-versés de bourse d'étude ainsi que la prime dite "d'équipement". (illustration) © RFI / Sarah Tétaud

本台RFI法文網說，馬達加斯加高等教育部內的一個消息渠道保證，支付獎學金的錢很快就能有了。但仍在進行中的程序，尤其是要避免重複發放。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.