南非果農因制裁俄羅斯受損
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自從俄羅斯因入侵烏克蘭而受到制裁以來，南非農業匆忙應對，尤其是鮮果行業。在往常，南非生產的水果8%出口俄羅斯。對果農而言，這是一個不可忽視的市場。如今則需尋找新的銷路。就此，本台RFI法語«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique Economie）記者，實地採訪了南非水果生產出口鏈中的多名業內人士，了解到當地柑橘行業已陷入困境。
本台RFI法文網2022年04月01日星期五在«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique Economie）刊出約翰內斯堡通訊員克萊爾（Claire Bargelès）的一個實地採訪報道。俄羅斯因進攻烏克蘭而遭到制裁，南非果農不得不要為他們的出口產品尋找新的銷售市場。
本台RFI這一法文專欄報導的原標題為：[Afrique du Sud: les producteurs de fruits victimes des sanctions contre Moscou]。 換作中文可譯為：[南非：水果生產者成制裁莫斯科受害者]。以下予以簡介，僅供參考。
南非鮮果被迫改發荷蘭 -
本台RFI«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique Economie）的這篇實地採訪首先描述說：在南非行政首都比勒陀利亞（Pretoria）的一間辦公室里，受訪者樊尚（Vincent）負責一家當地鮮果出口企業的銷售。他注視着最新的出口簡報指出，一個原本應該被發往俄羅斯的葡萄集裝箱，最終被送去了荷蘭。梨的情況也一樣，運到了就很好。
本台RFI南非通訊員介紹說，受訪者樊尚（Vincent）所在的鮮果出口企業，已創立了三年。通常每年發送大約500個集裝箱。2022年的情況複雜。他表示，有些水果原本正在發往俄羅斯的中途，然而客戶卻無法繼續使用美元支付。他所在的企業只好把這些水果都改道，主要是發往鹿特丹（Rotterdam）。他為此心煩意亂。他們在荷蘭賣不出給俄羅斯的定價。人們還看到了荷蘭港口的擁擠，集裝箱在那裡滯留4天到5天，水果要等卸貨後才能銷售。
南非柑橘行業陷入困境 -
在上一個收成季節，比如，俄羅斯收下了20%的南非梨。但尤其讓人感到不安的是柑橘，因為，收摘剛剛才開始。而俄羅斯和烏克蘭曾是最重要的市場。當地柑橘生產者協會主管朱斯坦（Justin）接受採訪指出，要把他們的水果發往其它市場並不是像說那麼的容易，因為，俄羅斯訂購的柑橘，規格特別，品質要求也很詳細。還有別的國家也在為它們的水果尋找銷路。摩洛哥、埃及和突尼斯都大量出口柑橘。所以，如果市場供應過量，就會影響價格，最終得降價銷售。
柑橘是南非重要農產品 -
給南非創彙最多的出口農產品是柑橘。這一行業用工12萬人。如同其它農業部門，這一行業也存在面臨遭受全球肥料匱乏的風險。南非農商會的萬蒂勒（Wandile）表示，俄羅斯的化肥出口量佔全球14%。這些劇變擡高了投入的成本。所以，南非生產者面對投入成本的升高。
本台RFI«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique Economie）的這一報道指出，戰爭給剛剛才挺過大疫情的南非農耕者帶來了一些更多的困難。
.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.