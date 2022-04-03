南非果農因制裁俄羅斯受損

非洲經濟 / 烏克蘭戰爭

自從俄羅斯因入侵烏克蘭而受到制裁以來，南非農業匆忙應對，尤其是鮮果行業。在往常，南非生產的水果8%出口俄羅斯。對果農而言，這是一個不可忽視的市場。如今則需尋找新的銷路。就此，本台RFI法語«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique Economie）記者，實地採訪了南非水果生產出口鏈中的多名業內人士，了解到當地柑橘行業已陷入困境。

廣告 繼續瀏覽後續

本台RFI法文網2022年04月01日星期五在«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique Economie）刊出約翰內斯堡通訊員克萊爾（Claire Bargelès）的一個實地採訪報道。俄羅斯因進攻烏克蘭而遭到制裁，南非果農不得不要為他們的出口產品尋找新的銷售市場。

FMM / RFI : Chronique Afrique économie - 法廣«非洲經濟»專欄 © FMM

本台RFI這一法文專欄報導的原標題為：[Afrique du Sud: les producteurs de fruits victimes des sanctions contre Moscou]。 換作中文可譯為：[南非：水果生產者成制裁莫斯科受害者]。以下予以簡介，僅供參考。

南非鮮果被迫改發荷蘭 -

本台RFI«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique Economie）的這篇實地採訪首先描述說：在南非行政首都比勒陀利亞（Pretoria）的一間辦公室里，受訪者樊尚（Vincent）負責一家當地鮮果出口企業的銷售。他注視着最新的出口簡報指出，一個原本應該被發往俄羅斯的葡萄集裝箱，最終被送去了荷蘭。梨的情況也一樣，運到了就很好。

RFI Image Archive / vue du port de Rotterdam, aux Pays-Bas. (illustration) 存檔圖片：荷蘭鹿特丹港 Wikimedia Commons / RFI Image Archive

本台RFI南非通訊員介紹說，受訪者樊尚（Vincent）所在的鮮果出口企業，已創立了三年。通常每年發送大約500個集裝箱。2022年的情況複雜。他表示，有些水果原本正在發往俄羅斯的中途，然而客戶卻無法繼續使用美元支付。他所在的企業只好把這些水果都改道，主要是發往鹿特丹（Rotterdam）。他為此心煩意亂。他們在荷蘭賣不出給俄羅斯的定價。人們還看到了荷蘭港口的擁擠，集裝箱在那裡滯留4天到5天，水果要等卸貨後才能銷售。

南非柑橘行業陷入困境 -

在上一個收成季節，比如，俄羅斯收下了20%的南非梨。但尤其讓人感到不安的是柑橘，因為，收摘剛剛才開始。而俄羅斯和烏克蘭曾是最重要的市場。當地柑橘生產者協會主管朱斯坦（Justin）接受採訪指出，要把他們的水果發往其它市場並不是像說那麼的容易，因為，俄羅斯訂購的柑橘，規格特別，品質要求也很詳細。還有別的國家也在為它們的水果尋找銷路。摩洛哥、埃及和突尼斯都大量出口柑橘。所以，如果市場供應過量，就會影響價格，最終得降價銷售。

柑橘是南非重要農產品 -

給南非創彙最多的出口農產品是柑橘。這一行業用工12萬人。如同其它農業部門，這一行業也存在面臨遭受全球肥料匱乏的風險。南非農商會的萬蒂勒（Wandile）表示，俄羅斯的化肥出口量佔全球14%。這些劇變擡高了投入的成本。所以，南非生產者面對投入成本的升高。

RFI Carte / L'Afrique du Sud ：les agrumes comptent parmi les exportations agricoles qui rapportent le plus au pays, et permettent d’employer 120 000 personnes. Ici, une carte de l'Afrique du Sud. RFI Carte

本台RFI«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique Economie）的這一報道指出，戰爭給剛剛才挺過大疫情的南非農耕者帶來了一些更多的困難。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.