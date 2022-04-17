南非水災:RFI法廣記者在現場

非洲氣候 / 自然災害

南非水災最新通報的死亡人數已經超過四百。另有民眾失蹤。在本次災區的中心地區德班（Durban），再度襲來的降雨影響了災後的清潔行動。對部分民眾而言，沒有任何東西需要清理，因為，他們已經失去了一切。本台法廣RFI特派記者在現場見證了災情，並發回採訪錄音片段。

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RFI Image Archive / Afrique du Sud : Inondations à Durban, la difficile survie des rescapés. Ici, une carte de l'Afrique du Sud. (illustration) RFI Carte / M. Gilles-Garcia

據本台RFI法文網2022年04月17日周日報道，德班的水災毀壞了4000座房屋。由於用地緊張，許多建造在河畔邊的非正式住宅被洪水捲走了，造成數以千計無家可歸者。超過4萬人被轉移。本台法廣RFI特派記者在位於德班（Durban）以南的Umlazi做實地報道。

有人觸景傷情 -

本台法廣RFI特派記者羅曼（Romain Chanson）發回消息描述說，在一個空氣不太流暢的大廳里，這裡還幾乎沒有光線。一百多名婦女和兒童橫在地上休息。他們曾居住在下方幾米處的一個非正式的街區。一名緊急到此避難的女士接受了採訪。她說，這次是歷史重演。

RFI Image Archive / Inondations en Afrique du Sud : à Durban, l'histoire se répète. Une interviewée a déclare qu'on avait déjà eu les mêmes problèmes d'inondations en 2019. Ici, des déplacés dans un camp, dans le sud de Durban, le 15 avril 2015. (illustration) RFI / Alexandra Brangeon

人們在2019年就已遭遇同樣的水災。總統還曾到此探望他們，但一切都沒有任何變化。2020年，她的一個孩子死在了這條河裡。每次看到這條河，她就會想到失去的孩子。

有人失去一切 -

大廳的側面是一個臨時廚房，自願者在準備咖啡，分派麵包。還有很少的一點解凍的雞肉。這裡也是男人們的睡鋪。一名接受採訪的男子說，他已經一貧如洗。他表示，人們倖存了下來，但即沒有吃的，也沒有地方睡覺。房屋沒了，身份證件也沒了。剩下的就是健康，這才是最重要。

RFI Image Archive / Afrique du Sud : Inondations à Durban, la difficile survie des rescapés. Ici, des déplacés dans un camp, dans le sud de Durban, viennent s'approvisionner en nourriture, mercredi 15 avril 2015. (illustration) RFI / Alexandra Brangeon

一些統一着裝的男子剛好來到。他們是一批社會工作者，為災民們做登記，了解他們的需要。但一眼看去很簡化。一塌糊塗。

德班經濟重傷 -

本台RFI法文報道說，德班在復活節（Pâques）的周末，幾乎總是陽光明媚。所以，人們一度等待許多訪客回前來這裡享受冬季前的陽光。但由於急降雨，旅遊業遭受嚴重影響。許多工業蒙受損失。那些沒有受災的企業有時也不能開工，因為員工們沒有辦法抵達工作地點。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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