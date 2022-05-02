烏克蘭戰事有損非洲社經穩定

非洲維穩 / 俄烏戰爭

正在非洲訪問的聯合國秘書長現已抵達其本次行程的第二站尼日爾。古特雷斯周日在達喀爾與非盟輪值主席會晤時談及烏克蘭局勢的負面後果，並提出了一系列的建議措施。

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正在非洲訪問的聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres），按照此前披露的行程計畫應於2022年05月03日周二結束本次西非之行。古特雷斯周一（2022年05月02日），在其本次非洲之行的第二站尼亞美（Niamey），會晤了尼日爾總統巴祖姆（Mohamed Bazoum）。

在此之前，聯合國秘書長05月01日星期天在塞內加爾首都達喀爾（Dakar）與非洲聯盟的輪值主席薩勒（Macky Sall）召開了一次聯合新聞發布會。期間，雙方談及俄羅斯打擊烏克蘭對非洲大陸的負面影響。就此，本台法廣RFI通訊員泰婭（Théa Ollivier）從達喀爾發回了部分現場錄音片段。

非盟輪值主席談烏克蘭局勢的負面影響 -

非洲聯盟（UA）現任輪值主席、塞內加爾總統薩勒表示，存在石油產品供應上的壓力，發生通貨膨脹的壓力，尤其是出現饑荒的威脅，原因是肥料也來自同樣的地區。無法取得肥料，顯然收成將是糟糕的，自然，那將會帶來饑荒的情況。

聯合國秘書長提出了一系列的應對措施 -

就非盟（UA）輪值主席的上述憂慮，聯合國秘書長古特雷斯提出了一系列的應對措施：在公開市場保證食品與能源流動的穩定、取消所有無用的出口禁令、控制食品的價格，還有國際金融機構應該採取緊急措施，減輕債務。就能源，一些國家應該抵禦囤積的企圖，釋放戰略庫存，加快可再生能源的部署。

RFI Image Archive / Afrique : le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres reçu par Macky Sall qui est aussi l’actuel président en exercice de l’Union africaine. Photo prise à Dakar, le 1er mai 2022. (illustration) AFP - JOHN WESSELS / RFI Image Archive

此外，聯合國秘書長再次呼籲改革全球金融體系。古特雷斯重申，非洲國家不是全球氣候升溫的責任方，但通常為第一受害人。

據介紹，聯合國秘書長古特雷斯本次西非之行的最後一站是尼日利亞。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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