剛果(金)加強與比利時的關係

地緣政治 / 歐非關係

正在中部非洲地區國家剛果民主共和國（RD Congo）進行為期一周歷史性訪問的比利時國王和王後一行按照原定的行程安排於06月10日星期五離開剛果(金)首都。他們現已飛抵在2200公里外的南部大城市盧本巴希（Lubumbashi）。在此之前，本台法廣RFI特派記者發回了對隨行的比利時首相的專訪錄音片段。

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比利時國王一行現已開始了對剛果民主共和國本次歷史性訪問行程的第二階段。他們如今身處剛果（金）南部大城市盧本巴希（Lubumbashi）。

RD Congo : le roi et la reine des Belges entament le deuxième volet de leur voyage historique en République démocratique du Congo ce vendredi 10 juin 2022, en visitant Lubumbashi, à plus de 2200 km de la capitale. Ici, une carte de la RDC - Lubumbashi. (illustration) OP/RFI Carte Archive

菲利普國王(Roi Philippe)和瑪蒂爾德王後(Reine Mathilde)一行是在周五自首都金沙薩，飛抵擁有近300萬居民的這座南部大城市。剛果（金）政府總理薩馬·盧孔德·基延格（Jean-Michel Sama Lukonde）親自到停機坪恭候比利時國王。

隨行的比利時首相接受法廣專訪 -

本台法廣RFI特派記者克萊爾（Claire Fages）於2022年06月10日星期五早上自金沙薩（Kinshasa）發回了對隨行的比利時首相亞歷山大·德克羅(Alexander De Croo)的專訪錄音片段。其中提到布魯塞爾與金沙薩恢復軍事合作，及剛果（金）東部地區再現暴力。

RFI Image Archive / A l’occasion de la visite du roi Philippe de Belgique en RDC, le premier ministre belge Alexander De Croo a accepté une interview de l'envoyée spéciale RFI à Kinshasa. Ici, Alexander De Croo, Premier ministre de Belgique. (illustration) © Dominique Baillard/RFI

比利時首相亞歷山大·德克羅(Alexander De Croo)表示，他首先想要傳遞一個緩和事態的信息，必須讓事情平息下來。人們知道近代史上曾有許多人被殺。其次是剛果民主共和國有權要求它的領土完整受到尊重。

比利時國王在盧本巴希大學演講 -

來自剛果（金）的消息顯示，比利時國王和王後周五在抵達南部城市盧本巴希(Lubumbashi)後，首先是前往當地的一座比利時私人學校(EPB)視察。這座教育機構跟隨布魯塞爾的教學要求，提供自幼兒園到中學的全套教程。這裡現有各年級的學生600多名。隨後，比利時國王參觀了盧本巴希大學，面對數千名大學生髮表演講。

比利時國王預計赴局勢動蕩地區 -

另外，來自金沙薩的消息報導說，比利時菲利普國王一行預計在2022年06月11日星期六結束對南部城市盧本巴希(Lubumbashi)的訪問行程。之後，他們將飛往一千公里外的該國東部地區，走訪臨近盧旺達的南基伍省省府布卡武（Bukavu）。

Image RFI Archive / Le Sud-Kivu est une province de l'est de la RDC. 剛果（金）東部的南基伍省（Sud-Kivu） RFI

比利時國王和王後預計將於2022年06月13日下周一結束本次對剛果民主共和國的歷史性訪問。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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