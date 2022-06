剛果(金)加強與比利時的關係

RFI Image Archive / RD Congo : le roi Philippe et la reine Mathilde ont quitté la capitale congolaise ce vendredi 10 juin 2022. Le roi et la reine des Belges entament le deuxième volet de leur voyage historique en République démocratique du Congo, en visitant Lubumbashi, à plus de 2200 km de la capitale. Ici, à la sortie de Lubumbashi, capitale de la province du Katanga, en RDC. (illustration)

© Photo: Vberger/Wikipedia / RFI Image Archive