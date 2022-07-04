尼日利亞:攻擊校園致輟學增加

非洲安全 / 尼日利亞

非洲人口大國尼日利亞在五天前發生血腥襲擊金礦場，綁架中國公民的事件。儘管，事發地點希羅羅（Shiroro）位於該國中部，但其所屬的尼日爾州（Etat de Nigier)，在地理位置上屬於尼日利亞西部，與貝寧東部邊境相接壤。本台法廣RFI特派記者自毗鄰的凱比州（État de Kebbi）發回了部分實地採訪的錄音片段，介紹尼日利亞西北地區當前由於武裝人員頻繁襲擊校園，綁架學子，致使大量學童輟學，種下社會隱患。這一法語節目已在本台法廣RFI[非洲報導]專欄（Chronique Reportage Afrique）中播出，並已經在周日上網。在距離2023年2月尼日利亞總統大選投票還有7個月之際，該國政局讓人覺得越發錯綜複雜。

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RFI Carte Archive / Nigéria : Shiroro est une zone de gouvernement local de l'État de Niger. Ici, une carte du Nigéria indiquant l'état du Niger. (illustration) © Wikimedia Commons / RFI Image Archive

本台法廣RFI法語[非洲報導]專欄（Chronique Reportage Afrique）於2022年07月03日星期天在節目中播出了特派記者莫伊茲（Moïse Gomis）發自尼日利亞西北地區凱比州（État de Kebbi）的一個實地採訪。這一報導介紹在尼日利亞西北地區，武裝人員頻繁襲擊校園，綁架學生，導致家長們恐慌不安，怕孩子們赴學校卻有去無回。

RFI Image Archive / Nigéria : l’État de Kebbi. © Wikipedia / RFI Image Archive

這一法文專欄報導的標題為：Attaques et kidnappings au Nigeria: les enfants du pensionnat de Birnin Kebbi [2/2]。換作中文可譯為：發生在尼日利亞的襲擊和綁架：Birnin Kebbi寄宿學校的兒童[2/2]。下面是簡介予以分享。

RFI Carte Archive / Nigéria : Alors que la sous-scolarisation au nord du Nigeria est depuis longtemps une bombe à retardement pour la sécurité intérieure du pays, ce phénomène pourrait s'amplifier à cause des vagues successives d'enlèvements de masse contre rançon dans le nord-ouest du pays. Ici, une carte du Nigéria. (illustration) RFI Carte Archive

法廣RFI法語專欄[非洲報導]（Chronique Reportage Afrique）在2022年07月03日星期日凌晨上網的這一節目中首先介紹說，在尼日利亞北部，入學率偏低時來已久，成為該國的社會安全隱患。這一現象隨着西北部地區大規模綁架人質索討贖金事件的頻繁發生而存在進一步擴大的可能。

一名小人質家屬告訴記者 -

據本台法廣RFI特派記者莫伊茲（Moïse Gomis）自尼日利亞西北地區凱比州（État de Kebbi）發回的實地報導，受訪者薩達姆（Saddam）至今難以想象，他的弟弟在被綁架四個月後，居然還活着。Birnin Yauri寄宿學校的102名學生，絕大部分仍在綁匪手中已滿一年。家人們接到指示，尤其是不要對媒體說。

綁匪使用社交媒體進行恐嚇 -

受訪者告訴本台法廣RFI特派記者，綁匪通過社交媒體發送給人質家屬用手機錄製的視頻。錄像畫面上是被綁架的一些老師和學生們遭到綁匪酷刑的恐怖情形。他們哀求地方政府提供幫助。

受訪者相信地方當局的誠意 -

本台法廣RFI特派記者在報導中介紹說，尼日利亞凱比州州長在數月期間，每周都親自接見一次人質家屬，並總是說孩子們很快就能回家。受訪者一點都不懷疑當局的努力和誠意，並明確表示，他相信州長及其團隊，在職權和資源的範圍內，與聯邦政府攜手，為解救孩子們盡了一切努力。

部分人質家屬質疑當局方式 -

本台法廣RFI特派記者在報導中指出，多名家屬不理解凱比州當局為何選擇要對媒體沉默的操作方式。另一位女受訪者艾莎（Aisha）擔心，仍在綁匪手中的人質遭遺忘。她的表兄弟至今沒有獲釋。由於精神上遭受了打擊，眾多家長不再讓他們的孩子去上學。她解釋說，匪徒（bandits）曾間接地告知，不要送孩子去上學。如果孩子送入學校後，卻無法回家，這是令人無法接受的。否則還不如就留在家裡好了。

RFI Chronique / Reportage Afrique. 法廣電台«非洲報導»專欄 © RFI

本台法廣RFI«非洲報導»專欄（Chronique Reportage Afrique）的這一採訪報道最後特別指出，這位女受訪者自己為受到過高等教育的女大學生。她有一名不到兩歲的女兒，未來不保證會讓她的孩子在學校註冊。

. （翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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