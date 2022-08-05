猴痘:歐洲與非洲傳播途經相異
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在美國官方於周四宣布猴痘為公共衛生緊急事件，已有6600人確診感染之際，法國衛生當局當天公布的最新數據顯示，法國境內的確診病例也已接近2500宗，其中絕大部分是在巴黎大區法蘭西島（Ile-de-France）確診的。而在非洲，世界衛生組織（OMS）的一名專家在接受法國媒體採訪時表示，猴痘在歐洲當前的傳播途經與非洲的情況不同。歐洲藥品管理局（EMA）則已批准使用天花疫苗應對猴痘疫情。
法國衛生當局2022年08月04日星期四對外發布的疫情通報顯示，法蘭西現已有近2500宗猴痘確診病例，其中，絕大部分出現在巴黎大區法蘭西島（Ile-de-France）。
歐洲的猴痘疫情發展與在非洲的傳播途經不一樣 -
綜合包括本台法廣RFI法文網在內多家法文媒體的報導，世界衛生組織周四（2022年08月04日）召開新聞發布會，介紹了猴痘疫情的最新發展狀況。
據世衛組織(OMS)專家的介紹，猴痘在歐洲的傳播方式與在非洲的不同。在歐洲，大部分病例的傳播與男人之間的性行為有關。但在非洲，60%的患者是男性，40%為女性。在非洲大陸，近80%患者屬於家庭或社區里的接觸感染。所以，在非洲，女性更容易被染上猴痘。
世衛組織就猴痘疫情發布最高級別公共衛生警報 -
本台法廣RFI法文網2022年08月04日星期四在報導中特別指出，世界衛生組織（OMS）在7月23日就已宣布，當前的猴痘疫情已構成“國際關注的突發公共衛生事件”，這是世衛組織（OMS）可發布的最高級別的公共衛生警報。
美國當局宣布猴痘是公共衛生緊急事件為期90天 -
來自華盛頓(Washington)的消息說，美國衛生與公眾服務部長長貝塞拉（Xavier Becerra）於2022年08月04日周四宣布，美國累計確診感染猴痘人數超過6600人。美國目前是全球猴痘疫情最嚴重的國家。
本台法廣RFI法文網在報導中指出，美國衛生當局的這一措施為期90天，未來還可以延長。這個決定將能夠便於釋放資金、收集數據和調動人力資源應對猴痘疫情。美國聯邦政府已提供了近60萬劑原本是用於預防天花的疫苗。
歐洲藥品管理局准以天花疫苗應對當前猴痘疫情 -
另據法國健康專業網站的介紹，猴痘病毒與天花病毒在臨床表現上有相似之處，它們同屬痘病毒科（poxvirus），但是兩種不同病毒。猴痘病毒的毒性較天花病毒弱，臨床表現也更溫和。猴痘病毒的癥狀有些類似水痘（varicelle），但後者傳染性更強。
醫學界認為，天花疫苗對猴痘有效。歐洲藥品管理局（EMA-Agence européenne des médicaments ）則在07月底就已批准，可使用天花疫苗來應對當前的猴痘疫情。
.（翻譯與編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）.
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