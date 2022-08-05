猴痘:歐洲與非洲傳播途經相異

公共衛生 / 猴痘疫情

在美國官方於周四宣布猴痘為公共衛生緊急事件，已有6600人確診感染之際，法國衛生當局當天公布的最新數據顯示，法國境內的確診病例也已接近2500宗，其中絕大部分是在巴黎大區法蘭西島（Ile-de-France）確診的。而在非洲，世界衛生組織（OMS）的一名專家在接受法國媒體採訪時表示，猴痘在歐洲當前的傳播途經與非洲的情況不同。歐洲藥品管理局（EMA）則已批准使用天花疫苗應對猴痘疫情。

廣告 繼續瀏覽後續

法國衛生當局2022年08月04日星期四對外發布的疫情通報顯示，法蘭西現已有近2500宗猴痘確診病例，其中，絕大部分出現在巴黎大區法蘭西島（Ile-de-France）。

歐洲的猴痘疫情發展與在非洲的傳播途經不一樣 -

綜合包括本台法廣RFI法文網在內多家法文媒體的報導，世界衛生組織周四（2022年08月04日）召開新聞發布會，介紹了猴痘疫情的最新發展狀況。

RFI Image Archive / L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) avait déclenché fin juillet son plus haut niveau d'alerte afin de renforcer la lutte contre la variole du singe. Ici, le directeur général de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, le 23 juillet 2022 à Genève. (illustration) AP - Salvatore Di Nolfi / RFI Image Archive

據世衛組織(OMS)專家的介紹，猴痘在歐洲的傳播方式與在非洲的不同。在歐洲，大部分病例的傳播與男人之間的性行為有關。但在非洲，60%的患者是男性，40%為女性。在非洲大陸，近80%患者屬於家庭或社區里的接觸感染。所以，在非洲，女性更容易被染上猴痘。

世衛組織就猴痘疫情發布最高級別公共衛生警報 -

本台法廣RFI法文網2022年08月04日星期四在報導中特別指出，世界衛生組織（OMS）在7月23日就已宣布，當前的猴痘疫情已構成“國際關注的突發公共衛生事件”，這是世衛組織（OMS）可發布的最高級別的公共衛生警報。

美國當局宣布猴痘是公共衛生緊急事件為期90天 -

來自華盛頓(Washington)的消息說，美國衛生與公眾服務部長長貝塞拉（Xavier Becerra）於2022年08月04日周四宣布，美國累計確診感染猴痘人數超過6600人。美國目前是全球猴痘疫情最嚴重的國家。

RFI Image Archive / les États-Unis a déclaré le jeudi 04 août 2022, l'épidémie de variole du singe urgence de santé publique. Ici, Xavier Becerra, le ministre américain de la Santé. (illustration) GETTY IMAGES / RFI Image Archive

本台法廣RFI法文網在報導中指出，美國衛生當局的這一措施為期90天，未來還可以延長。這個決定將能夠便於釋放資金、收集數據和調動人力資源應對猴痘疫情。美國聯邦政府已提供了近60萬劑原本是用於預防天花的疫苗。

歐洲藥品管理局准以天花疫苗應對當前猴痘疫情 -

另據法國健康專業網站的介紹，猴痘病毒與天花病毒在臨床表現上有相似之處，它們同屬痘病毒科（poxvirus），但是兩種不同病毒。猴痘病毒的毒性較天花病毒弱，臨床表現也更溫和。猴痘病毒的癥狀有些類似水痘（varicelle），但後者傳染性更強。

RFI Image Archive / L'Agence européenne des médicaments (EMA) a approuvé ce vendredi 22 juillet 2022, l'utilisation d'un vaccin contre la variole humaine pour lutter contre la variole du singe. Ici, une femme tient une maquette de flacon étiqueté « vaccin contre la variole du singe » et une seringue médicale dans cette illustration prise le 25 mai 2022. (illustration) REUTERS - DADO RUVIC / RFI Image Archive

醫學界認為，天花疫苗對猴痘有效。歐洲藥品管理局（EMA-Agence européenne des médicaments ）則在07月底就已批准，可使用天花疫苗來應對當前的猴痘疫情。

.（翻譯與編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）.

.