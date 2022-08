土耳其與俄羅斯能源經濟合作

RFI Image Archive / Le président russe Vladimir Poutine et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan se sont mis d’accord vendredi pour renforcer la coopération énergétique et économique entre leurs deux pays. Ici, le président russe Vladimir Poutine (à droite) et le président turc Recep Tayyip Erdogan à Sotchi, le 5 août 2022. 土耳其總統埃爾多安(左)與俄羅斯總統普京(右),2022年08月05日星期五攝於黑海邊度假地索契。

