土耳其與俄羅斯能源經濟合作

國際動向 / 地緣戰略

在烏克蘭危機持續的大背景下，土耳其總統埃爾多安（Présient Erdogan）周五赴俄羅斯位於黑海沿岸的度假勝地索契（Sotchi）拜訪了俄羅斯總統普京(Président Poutine)。安卡拉與莫斯科現已就在能源和經濟領域加強合作達成一致。俄羅斯總統還感謝土耳其與聯合國的參與，促成烏克蘭穀物得以從黑海港口對外發送。

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據本台法廣RFI法文網報導，俄羅斯總統普京（Vladimir Poutine）與土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）2022年08月05日星期五在黑海沿岸的索契（Sotchi）在經過長時間的交流後，達成一致，在經濟和能源領域合作。雙方原定對話45分鐘，而實際上持續了四個多小時。

RFI Carte Archive / Mer noire RFI / C. Wissing

俄羅斯土耳其經濟合作覆蓋面廣 -

據本台法廣RFI法文網報導的消息，普京與埃爾多安達成的雙邊合作，在經濟領域主要覆蓋運輸、商業、農業、工業、旅遊業及建築業。俄羅斯方面說，雙方協議囊括幾乎所有行業。在這一會晤之前，普京曾對外透露，莫斯科與安卡拉之間的經貿關係飛躍發展。貿易額在2021年已增長57%，2022年頭五個月則取得翻倍。

土耳其沒有加入西方制裁俄羅斯 -

雙方協議文本沒有提到用盧布支付土耳其進口的俄羅斯天然氣。不過，以本國貨幣支付進口是土耳其總統長期以來推動的一種理念。土耳其不僅沒有加入西方針對俄羅斯的制裁，而且還正嘗試着成為歐洲產品進入俄羅斯的中轉國。有媒體甚至在近期報道中，把土耳其形容為“俄羅斯的倉庫”（l’entrepôt de la Russie ）。

土耳其總統堅持對話渠道的開放 -

埃爾多安與普京在過去數月里頻繁交流。土耳其總統把自己定位成莫斯科與基輔之間的一名調解人。安卡拉呼籲不要放棄俄羅斯，經常保持開放對話渠道。正是在這樣的理念下，埃爾多安在三周內，兩次會晤普京。

俄羅斯土耳其聯合聲明提到反恐 -

本台法廣RFI通訊員Anne Andlauer2022年08月05日周五發自伊斯坦布爾（Istanbul）的消息說，烏克蘭的首艘運糧船拉佐尼號（Razoni）貨輪周三通過伊斯坦布爾海峽。土耳其總統希望這一首次外交勝利，將能進一步推進其在俄羅斯與烏克蘭兩個交戰國之間的調解。俄羅斯總統普京表示感謝土耳其和聯合國的參與。雙方共同聲明的另一重點是，協調在敘利亞打擊一切恐怖主義組織。

.（翻譯與編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）.

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