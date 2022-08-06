國際動向 / 地緣戰略

土耳其與俄羅斯能源經濟合作

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RFI Image Archive / Le président russe Vladimir Poutine et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan se sont mis d’accord vendredi pour renforcer la coopération énergétique et économique entre leurs deux pays. Ici, le président russe Vladimir Poutine (à droite) et le président turc Recep Tayyip Erdogan à Sotchi, le 5 août 2022. 土耳其總統埃爾多安（左）與俄羅斯總統普京（右），2022年08月05日星期五攝於黑海邊度假地索契。
RFI Image Archive / Le président russe Vladimir Poutine et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan se sont mis d’accord vendredi pour renforcer la coopération énergétique et économique entre leurs deux pays. Ici, le président russe Vladimir Poutine (à droite) et le président turc Recep Tayyip Erdogan à Sotchi, le 5 août 2022. 土耳其總統埃爾多安（左）與俄羅斯總統普京（右），2022年08月05日星期五攝於黑海邊度假地索契。 © via REUTERS - SPUTNIK / RFI Image Archive
作者： 尼古拉
7 分鐘

在烏克蘭危機持續的大背景下，土耳其總統埃爾多安（Présient Erdogan）周五赴俄羅斯位於黑海沿岸的度假勝地索契（Sotchi）拜訪了俄羅斯總統普京(Président Poutine)。安卡拉與莫斯科現已就在能源和經濟領域加強合作達成一致。俄羅斯總統還感謝土耳其與聯合國的參與，促成烏克蘭穀物得以從黑海港口對外發送。

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據本台法廣RFI法文網報導，俄羅斯總統普京（Vladimir Poutine）與土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）2022年08月05日星期五在黑海沿岸的索契（Sotchi）在經過長時間的交流後，達成一致，在經濟和能源領域合作。雙方原定對話45分鐘，而實際上持續了四個多小時。

Image RFI Carte - Mer noire
RFI Carte Archive / Mer noire RFI / C. Wissing

俄羅斯土耳其經濟合作覆蓋面廣 -

據本台法廣RFI法文網報導的消息，普京與埃爾多安達成的雙邊合作，在經濟領域主要覆蓋運輸、商業、農業、工業、旅遊業及建築業。俄羅斯方面說，雙方協議囊括幾乎所有行業。在這一會晤之前，普京曾對外透露，莫斯科與安卡拉之間的經貿關係飛躍發展。貿易額在2021年已增長57%，2022年頭五個月則取得翻倍。

土耳其沒有加入西方制裁俄羅斯 -

雙方協議文本沒有提到用盧布支付土耳其進口的俄羅斯天然氣。不過，以本國貨幣支付進口是土耳其總統長期以來推動的一種理念。土耳其不僅沒有加入西方針對俄羅斯的制裁，而且還正嘗試着成為歐洲產品進入俄羅斯的中轉國。有媒體甚至在近期報道中，把土耳其形容為“俄羅斯的倉庫”（l’entrepôt de la Russie ）。

土耳其總統堅持對話渠道的開放 -

埃爾多安與普京在過去數月里頻繁交流。土耳其總統把自己定位成莫斯科與基輔之間的一名調解人。安卡拉呼籲不要放棄俄羅斯，經常保持開放對話渠道。正是在這樣的理念下，埃爾多安在三周內，兩次會晤普京。

俄羅斯土耳其聯合聲明提到反恐 -

本台法廣RFI通訊員Anne Andlauer2022年08月05日周五發自伊斯坦布爾（Istanbul）的消息說，烏克蘭的首艘運糧船拉佐尼號（Razoni）貨輪周三通過伊斯坦布爾海峽。土耳其總統希望這一首次外交勝利，將能進一步推進其在俄羅斯與烏克蘭兩個交戰國之間的調解。俄羅斯總統普京表示感謝土耳其和聯合國的參與。雙方共同聲明的另一重點是，協調在敘利亞打擊一切恐怖主義組織。

.（翻譯與編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）.

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