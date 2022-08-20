國際流浪動物日 台灣副總統賴清德這樣說

賴清德

每年8月的第3個周六是國際流浪動物日,台灣副總統賴清德利用這個機會,以親身經歷呼籲大眾不買但收養流浪狗, 讓自己的家庭更加圓滿,也將台灣打造成更友善動物的國家。

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中央社報道：台灣副總統賴清德周六透過臉書發布一個視頻, 回憶12年前他在街頭遇見一隻主動跟在身後的流浪犬收養經驗說：當時想着若有緣分，再走30公尺，你還跟着我，那就一起回家。就這樣，流浪狗「路克」走進了他的生活、成為家人。他分享12年的收養流浪狗的經歷說 :當我們外出奮鬥時，它們獨自在家中守候；當我們忙碌無暇時，它們靜靜地看着我們的背影，耐心地等待一段相處時光。 不論何時，當我們回過頭呼喚它們時，就能看見它們充滿信任與愛的眼神，彷彿在對我們說：「我會一直在這裡，陪在你身邊。」

賴副總統還分享感受說：一開始，看似是幫助了一個生命，事實上，這麼多年來，是路克成為家裡不可或缺的成員，讓我們更加圓滿；但走出門外，在街頭、田野與收容所，還有好多浪浪，正在等待一個進入家庭的機會。

今天是國際流浪動物日，賴副總統想通過跟路克相遇的故事，邀請民眾一起重視流浪動物的權益，當每個人都願意跨出一小步，展現對浪浪的關懷，就有機會凝聚良善的力量，推動流浪動物權益大步向前。 無論是擔任志工協助清理環境、幫忙中途與接送浪浪，或是參與教育推廣、捐款贈物，民眾都可以用自己的方式幫助它們，讓流浪動物的生命，因為人們參與而有找到歸宿的機會。

賴清德副總統最後強調，領養代替購買、終養不棄養，他邀請民眾「浪愛傳遞、浪它回家」，將台灣打造成更友善動物的國家。