突尼斯:防堵非法赴歐洲壓力大

非洲與歐洲

北非馬格裡布地區國家突尼斯（Tunisie）,中文也被譯作突尼西亞。民間協會的統計數據顯示，2022年至今，已有一萬多人穿越地中海在意大利登陸，非法進入歐洲。就此，該國協會人士在接受本台法廣RFI通訊員採訪時，分析了經地中海赴歐洲非法移民人數增多的緣由。

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本台法廣RFI法文網2022年08月27日星期六報導說，突尼斯面對非法赴歐洲移民人數增多的壓力。2022年初以來，在意大利沿岸非法登陸的突尼斯人可能已經超過1萬，其中有近500名婦女，2000名未成年人。這是關注移民問題的突尼斯非政府組織[經濟和社會權利論壇]（FTDES - Forum Tunisien des Droits Economiques et Sociaux)的數據。已知有440多人死亡或失蹤。面對出海人數增加，尤其是夏季氣候暖溫暖，突尼斯當局繼續在海上攔截運載非法移民的船隻。

RFI Carte Archive / La Tunisie est un pays d'Afrique du Nord situé sur la côte méditerranéenne et en bordure du désert du Sahara. (illustration) 存檔地圖：突尼斯 © RFI Carte

突尼斯當局積極阻截出海的非法移民船 -

據本台法廣（RFI）通訊員莉莉婭（Lilia Blaise）發自突尼斯（Tunis）的消息，突尼斯海岸警衛隊在08月23日周二至24日周三夜間，截獲50來位從海濱城市科爾巴（Korba）出發，企圖到意大利沿岸登陸的人。這批人的年齡在15歲至54歲之間。自今夏以來，類似的場景每天晚上都在重複着。突尼斯[經濟和社會權利論壇]（FTDES - Forum Tunisien des Droits Economiques et Sociaux)的協會人士認為，這一波移民潮的原因是多元的。

RFI Image Archive / Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES). ftdes.net / RFI Image Archive

突尼斯赴歐洲者以撒哈拉以南民眾為眾 -

原因之一是突尼斯的政治和社經危機加劇了民眾的失望。公共服務的惡化，還有日常生活的疲憊也是推動更多其他突尼斯男女萌生移民想法的原因。至於那些非法出走的民眾，許多是撒哈拉以南的人。在地中海中部死亡和失蹤者中，有近50%發生在突尼斯沿岸。其中，超過75%的國籍為撒哈拉以南的國家。這也證明，偷渡網絡對撒哈拉以南國家的人更具危險。

疫情致在突尼斯的撒哈拉以南民眾出走 -

本台法廣RFI法文網報導指出，在2021年，撒哈拉以南民眾就已經達到了自突尼斯出發的人數的一半。自疫情以來，他們在突尼斯的經濟狀況嚴重惡化。大部分人無法保障他們的權利，也不享有良好的工作條件。

RFI Image Archive / Lampedusa, confetti de terre aride de 20km2, est plus proche de l’Afrique que de l’Europe. 167,2 km la séparent de la Tunisie, 205 km de la Sicile. (illustration) Juliette Gheerbrant / RFI

.（翻譯與編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）.

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