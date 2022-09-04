布基納法索首座普藥廠剪綵

RFI採訪 / 非洲經濟

位於薩赫勒（Sahel）地區的西非內陸國布基納法索（Burkina Faso）在公共衛生領域取得重大發展。制藥商Propharm在該國的首座普藥生產廠，經過歷時多年的建造，在今年3月份竣工，並於十天前迎來政府總理出席剪綵儀式。該國的普藥到目前為止，主要來自中國和印度。這家制藥廠的產品未來不僅只是為了國內之需，預計在2022年底前就將被發送到西非經濟貨幣聯盟（UEMOA）區域內的其它成員國。這是本台法廣RFI法語«非洲經濟»專欄(Chronique Afrique Economie)本周在節目中播出的最新話題之一。布基納法索首家普藥製造廠的落成將有助於保障其國內的藥品供應鏈，打擊假藥在非洲的流通。

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RFI Carte Archive / Burkina Faso. 存檔地圖：布基納法索 © RFI Carte

本台RFI法文網2022年08月30日星期二在法語«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique Economie）刊出記者奧利維耶（Olivier ROGEZ）的一篇採訪報道。介紹布基納法索首都瓦加杜古（Ouagadougou）的一小群藥劑師，在金融夥伴的支持下，經過歷時五年的努力，終於修實現了他們的夢想。布基納法索過渡政府總理韋德拉奧戈（Albert Ouedraogo）於十天前親臨視察，為該國首座制藥廠做剪綵。

FMM / RFI : Chronique Afrique économie - 法廣«非洲經濟»專欄 © FMM

這一法文專欄報導的原標題為：[Le Burkina Faso devient producteur de médicaments génériques]。換作中文可譯為：[布基納法索成為普藥生產國]。下面是簡介以供分享。

布基納法索首座普藥生產廠完全屬於私營 -

本台法廣RFI«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique Economie）的這篇報導首先表示，Propharm這個制藥商的名稱值得讓人銘記，這是布基納法索的首家普藥生產企業。這是一家由西非資本參與完成的私人之舉。這座制藥廠的建造成本為150億非洲法郎（francs CFA ）。這座制藥廠已在兩周前迎來總理親自剪綵。目前僅生產包括撲熱息痛（paracétamol）在內3種普藥，未來則將會增加到10多種。

布基納法索長期以來自亞洲國家進口普藥 -

當初發起這一項目的藥劑師阿梅爾（Armel）在接受本台法廣RFI記者採訪時回憶道，在本世紀初，他從事普藥採購的工作。布基納法索那時依賴中國和印度的生產商。人們自問為何要到中國和印度去引進水和糖，也就是葡萄糖水（sérum glucosé）。他覺得這有些荒唐。作為一名藥劑師，他覺得至少應該在本土製造這種東西。這一想法逐步在瓦加杜古的一小群藥劑師中形成共識。2017年，他找到了一名金融夥伴，出資150億非洲法郎（francs CFA ）。建造工程始於2019年，一直到今年才剛剛完工。

本土製藥廠將有助於確保供應鏈打擊假藥 -

布基納法索藥品網絡組織RAME（Réseau d’Accès aux Médicaments Essentiels）的地區負責人西蒙（Simon）在接受本台法廣RFI記者採訪時指出，從亞洲制藥商進貨到布基納法索銷售，路程遙遠，給一些假藥的非法交易帶來可乘之機。一些藥品的本地生產，縮短流程環節，減少了假藥乘虛而入的機會。人們也因Covid-19疫情看到，國際供應鏈十分容易受到干擾。而本土製造就能保障自身的供應。

布基納法索首家制藥廠肩負社會責任承諾 -

本台法廣RFI«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique Economie）的這篇採訪報道的最後部分提到，藥劑師阿梅爾（Armel）表示，為了想要遵守社會責任承諾，以享有國家免稅優惠，Propharm藥廠在布基納法索的利潤很低。

RFI / Afrique Economie. 法廣«非洲經濟» © RFI

.（翻譯與編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）.

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