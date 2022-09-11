科特迪瓦調整中學教育政策

非洲社會 / 教育政策

西非國家科特迪瓦（Côte d'Ivoire）中文也被譯作“象牙海岸”。該國國民教育和掃盲部在2022-2023新學年開學時宣布的中學生升級新規，在教師和家長中引發討論。全年平均成績不到8,5/20的中學生今後可能將面臨被學校開除。

廣告 繼續瀏覽後續

據本台法廣RFI法文網2022年09月11日星期天報導，科特迪瓦國民教育和掃盲部本周向政府總理遞交了一份有關教育體系整體情況的報告，其內容還沒有對外公開。但一項新措施已在新學年開學之際出台。全年平均成績不到8,5/20的中學生今後可能將面臨被學校開除。教師和家長們擔心因此造成輟學。

RFI Image Archive / Côte d'Ivoire ：le ministère de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation a remis cette semaine au Premier ministre le rapport des États généraux sur le système éducatif. Ici, une salle de classe de l'enseignement secondaire. (illustration) Zenman - Wikipédia / RFI Image Archive

法廣RFI通訊員西迪（Sidy Yansané）發自阿比讓（Abidjan）的消息指出，這一新措施已在新學年開學之際對外宣布。科特迪瓦國民教育部女部長馬里亞圖·科內夫人（Mariatou Koné）也在場。從今往後，中學生如果平均成績不到8,5/20就得離開學校。

科特迪瓦教育界看法各異 -

這是一項舊措施，但教育工會認為，班務會議應該予以學生另一次的機會。後果是，科特迪瓦的學校水平嚴重惡化。學生家長組織的負責人支持這一措施，但抱怨遭開除的兒童不應自動被朝職業教育的方向引導。他說，當兒童遭如此開除，沒有被重新安置的伴隨措施，有些組織很願意接納兒童，但會有代價，而父母經常無法承受。哪怕就是傳統的購買本簿和其它（文具）都不容易。他懇請國家三思。

科特迪瓦新規與法律不符 -

教育界工會聯盟的發言人則認為，真正的問題是缺乏人力資源和學校，有些班級學生人數上百。這一決定與兒童享有義務教育的法律相抵觸。令人感到遺憾的還有，在教育體系整體情況的報告被對外公開之前，新措施就已開始實施。

RFI Image Archive / Côte d'Ivoire : La ministre Mariatou Koné a annoncé l’ouverture de 91 nouveaux collèges. Ici, une photo de Mme Mariatou Koné - la ministre de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation depuis le 06 avril 2021. (illustration) AFP - Issouf Sanogo / RFI Image Archive

本台法廣RFI阿比讓通訊員在這一報導中還指出，科特迪瓦女部長馬里亞圖·科內夫人（Mariatou Koné）已宣布，新開91座初中。

RFI Carte : Côte d’Ivoire 西非國家科特迪瓦 © RFI / Anthony Terrade

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

.