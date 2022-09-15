剛果(金)要對首都外國人普查

非洲社會 / 剛果(金)人口普查

在非洲中部擁有廣闊地域的剛果民主共和國（RD Congo）準備對首都的外國人進行人口普查。市政當局想要對在金沙薩（Kinshasa）的外國人開展一次摸底調查，促使他們遵守規定，辦理居住卡。這也是剛果（金）在2023年新一屆總統大選前人口普查框架內所需了解的數據。

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據本台法廣RFI法文網2022年09月15日星期四報導，剛果民主共和國的首都金沙薩市政府於09月13日周二宣布，對居住在當地的外國人和外派工作人員開展一次檢查行動。這是首都省級行政官的一項決定。總督恩戈比拉（Gentinyi Ngobila）想要了解在金沙薩（Kinshasa）的外國人都是誰？他們都在幹些什麼？

RFI Image Archive / RD Congo : la ville de Kinshasa veut recenser ses étrangers. Ici, vue da place, la gare centrale de Kinshasa, au centre ville, en République démocratique du Congo. (illustration) Wikimedia Commons - Lyongi / RFI Image Archive

本台RFI通訊員卡曼達（Kamanda）發自（Kinshasa）的消息說，這一行動的目的是要鼓勵所有在首都金沙薩生活的外國人，按照規定，申請辦理居住卡。負責剛果（金）首都的總督恩戈比拉（Gentinyi Ngobila）決定推出的這一措施，適用於所有已滿入學年齡的外國人。不過，開始實施的具體日期還沒有對外通報。這種應該定期進行的檢查，在過去幾年裡只是偶爾開展。

外國人在金沙薩應為合法居留 -

本台RFI的同一法文報導說，所有外派工作人員，不論男女性別，只要年齡超過6歲，都需擁有合法住所及得到承認的活動。那些不符合規定的人，但擁有一份穩定的工作，則需支付一筆罰款，金額相當於居留卡費用的50%。相反，那些即不符合規定，也無法證明從事某種活動的人，則將面臨被驅逐的風險。

RFI Image Archive / RD Congo : vue nocturne de Kinshasa depuis un immeuble du centre-ville. (illustration) MONUSCO - Abel Kavanagh / RFI Image Archive

剛果(金)2023選前的人口普查 -

本台法廣RFI在非洲的通訊員指出，亞洲國家和非洲國家的一些公民會非法地在金沙薩和剛果民主共和國的其它地方安頓。了解他們的人數，已被列入到2023年剛果民主共和國下一次選舉前人口大普查的範圍之內。

RFI Image Archive / RD Congo : la mairie de Kinshasa a annoncé ce mardi 13 septembre, une opération de contrôle des étrangers et des expatriés installés dans la capitale. Ceux qui ne sont pas en règle et qui ne seront pas en mesure de justifier l'exercice d'une activité, risquent l'expulsion. Ici, l'économie informelle en RD Congo. (illustration) © fondationcarmignac / RFI Image Archive

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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