非洲:幾內亞考古幾乎仍然空白

RFI採訪 / 非洲文化

非洲被認為是人類文明起源的搖籃，儘管存在眾多史前遺址，但由於缺乏經費，考古界對這個大洲依然知之甚少。瀕臨大西洋的西非國家幾內亞的情況就是如此。考古研究在這裡幾乎是一片空白。一名意大利考古學家接受了法廣RFI通訊員的採訪表示，在非洲的歷史人類學研究將有助於找到如何應對當今氣候變化這一巨大挑戰的線索。這是本台法語«非洲報導»專欄(Chronique Reportage Afrique)近期的採訪節目內容之一。

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本台RFI法文網2022年09月14日星期三在法語«非洲報導»專欄(Chronique Reportage Afrique)刊出科納克里（Conakry）通訊員馬蒂亞斯（Matthias Raynal）發自幾內亞的一篇採訪報導。對考古學家們而言，非洲在整體上依然是一塊還有待去認識的大陸。人類文明的搖籃在這裡有着大量的史前遺址。但缺乏經費和人手制約了非洲的考古研究。以幾內亞為例，這裡幾乎從未被勘探過。

FMM / RFI : Chronique Reportage Afrique 法廣專欄«非洲報導» © FMM - Studio Graphique

這篇法文專欄報導的原標題為：[Guinée: le patrimoine archéologique n'a pas encore livré tous ses secrets]。換作中文可譯作：[幾內亞:考古遺產尚未吐露其所有秘密]。下面是簡介以供分享。

西非考古剛剛開始 -

本台法廣RFI«非洲報導»專欄(Chronique Reportage Afrique)的這篇採訪首先介紹說，受訪者盧克（Luca）是一名意大利考古學家。他的頭埋在了一個裝滿了小袋的紙盒裡。這名考古學家解釋說，他正在觀察一些石英碎片。在地上，這些碎片看上去像是碎石塊。但人們仔細觀察後可以發現它們的特徵。這是人為加工過的，不是大自然的傑作。

RFI Carte Archive / Guinée-Conakry. 存檔地圖：幾內亞 RFI - L. Mouaoued

意大利考古學家說，他在幾內亞遍地都可以找得到石器。他經常被外派前往當地，他勘察過的都是一些受到開礦企業所青睞的遺址。幾內亞有可能提供很多信息。人們長期以來忽略了西非，注意力都集中在非洲的北部、南部和東部。如今，才剛剛開始。但需要人們支持這樣的努力。

了解歷史把握當前 -

本台法廣RFI«非洲報導»專欄(Chronique Reportage Afrique)的這篇報道的最後部分提到，在非洲的歷史人類學研究將有助於找到如何應對當今氣候變化這一巨大挑戰的線索。但重新構築數千年前某一事件的確切場景，這需要時間和手段。這名意大利考古學家希望在幾內亞的眾多開礦企業，能夠為該國的考古活動提供資金。他也坦承並不了解其給礦業公司提出的保護遺址建議，是否得到了真正的執行。

FMM / RFI : Reportage Afrique. 法廣«非洲報導»專欄 © RFI

（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）

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