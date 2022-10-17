中共二十大:當局穩定豬肉價格

RFI採訪 / 食品供應

[中共20大]於2022年10月16日星期天在北京開幕前夕，中國為穩定物價，持續地向市場投入了國家的儲備豬肉。法國業內人士指出，中國每年缺少500萬至600萬噸的肉類，其中300萬噸是豬肉。法國養豬研究院(IFIP-Institut du Porc)預測，市場需求壓力在2022年年底前不會緩和。這是本台法廣RFI法語«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)在近期已播齣節目中所關注的話題之一。如同世界各地，中國的豬肉在漲價。

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本台RFI法文網2022年10月03日星期一在法語«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）刊出經濟記者Marie-Pierre Olphand在[中共20大]前的一篇文章。這篇結合多個採訪內容形成的報道，介紹當局為了[中共20大]，全力穩定豬肉這種國家戰略食物的價格，並為此在數周里不斷地釋出儲備豬肉。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. © RFI Image Archive

這一法文專欄報導的原標題為：[Flambée des prix: la Chine puise dans ses réserves de porc]。換作中文可譯為：[價格灼燃：中國從其儲備豬肉中汲取]。下面是簡介以供分享。

中國食物儲備政策遠近聞名 -

本台法廣RFI«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)的這篇報導首先說，中國的戰略食物儲備政策遠近聞名。豬肉是其中之一，從而中國擁有戰略凍豬肉儲備以便國家應對不時之需。這一儲備的確切數據不易被獲知。官方正式數據說，9月份時就投放了20萬噸，僅略多於中國一天的豬肉消費量。這顯然不足以抑制價格。因此，在09月份的最後一天對外宣布，將繼續投放儲備豬肉。

RFI Image Archive / Des jeunes cochons dans une ferme chinoise. (illustration) © Giulia Marchi - Bloomberg Creative - Getty Images / RFI Archive

業內人士指出，在臨近[中共20大]之際，當局需要顯示：國家健康、豬肉供應充足、價格穩定。所以，在市場上投入儲備豬肉。這樣的情形以前也曾有過。

豬肉行情顯示市場供應緊張 -

本台法廣RFI經濟記者在報道中指出，如同世界各地，中國的豬肉價格在過去幾個月里攀升了。中國當前飼料成本飆漲，占每隻牲畜價格的60%。這也反應在了豬肉價格上。法國養豬研究院(IFIP-Institut du Porc)的一名經濟專家指出，中國的出欄豬在今年夏末時每公斤為4€20，而去年同期則是2€70。法國的一名農產品市場專家認為，中國國家發改委（NDRC）宣布，投發儲備豬肉。這是市場供應緊張的一種跡象。這也反應了生產成本提高，供應也受限。這有別於一些相關的聲明。

豬肉供應壓力年底前難緩和 -

本台法廣RFI«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)的這篇採訪報道的最後部分指出，中國在今年上半年採購的不多。與去年相比較，從歐洲進口的肉類大減60%。但中國在結構上仍是採購方，有着人數眾多的肉類和奶製品消費者。每年缺少500萬至600萬噸的肉類，其中300萬噸是豬肉。其進口根據內需和政治形勢存在周期性。假如中國重啟採購，當前的國際豬肉價格就還會攀升。法國養豬研究院(IFIP-Institut du Porc)預測，市場需求壓力在今年年底前不會緩和。

（翻譯和編輯：RFI法廣電台 尼古拉）

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