韓國踩踏事故 : 首爾警察廳等機構被疑失職遭搜查

事故

為了深入調查梨泰院踩踏事故的原因, 韓國警察廳調查人員11月2日突襲搜查首都首爾警察廳和該市龍山警察署等多個機構，這一造成156人喪命的踩踏事故被懷疑與官方失職有關。

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據美聯社、韓聯社等媒體報導，2日受到韓國警察廳特彆強制搜查的包括首爾警察廳、龍山警察署和龍山區政府等8處公共機構。特別搜查本部人員從首爾警察廳等機構取迴文件和其他資料。

韓國警察廳11月1日承認，儘管首爾警方在29日當晚踩踏事故發生前幾小時便陸續收到至少11次報案電話，被告知梨泰院漢密爾頓飯店附近一條狹窄巷子里擠滿萬聖節狂歡人潮且正開始失控，但警方卻遲遲未採取行動。

這是警方首次就這起事件開展強制搜查，搜查本部計畫通過搜查獲得的資料進一步調查踩踏事故發生前4個多小時內接到11通報案電話的警員是否盡到職責，以及獲知相關情況的各級指揮官和工作人員是否採取了妥當措施等。

搜查本部還將確認萬聖節警力投入計畫等全面準備情況，並調查事故當天龍山警察署採取的安全管理措施是否得當。預計搜查本部還將調查龍山警察署在萬聖節前曾向首爾警察廳要求增配警力卻遭到拒絕的疑點。

近幾個月韓國放寬COVID-19限制，這場萬聖節活動本來就預期會有10萬人參加，當地官員和警察現在面臨尖銳問題：為什麼他們未在這小範圍夜生活區進行人群管制或部署足夠人員？