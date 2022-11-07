烏克蘭設施受損 首都缺電加劇

俄烏戰爭 / 基礎設施

因基礎設施遭俄羅斯攻擊，烏克蘭的電力緊張日趨加劇。本台法廣RFI有多名記者在基輔做現場報導。

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綜合本台法廣RFI法文網的多則報導，烏克蘭電力匱乏的情況日益嚴峻，首都基輔（Kiev）的生活日趨艱難。據本台法廣RFI在基輔通訊員斯蒂芬（Stéphane Siohan）的消息，當局正在研究，疏散城市居民的方案，如果情勢繼續惡化。法廣RFI特派記者阿納斯塔西婭（Anastasia Becchio） 和鮑里斯（Boris Vichith）發自基輔（Kiev）的消息說，在剛剛過去的周末里，烏克蘭全國有近450萬居民被斷電。

RFI Image Archive / Ukraine : des clients dans un supermarché de Kiev, privé d'électricité. (illustration) REUTERS - GLEB GARANICH / RFI Image Archive

在基輔一家美容院，一名接受採訪的女職員告訴本台特派記者，這家店在俄羅斯打擊烏克蘭基礎設施之前就已準備好了發電機組。因為，她的老闆是一名格魯吉亞人，曾在2008年經歷過俄羅斯攻打格魯吉亞的戰爭。她說，俄羅斯現在打擊烏克蘭與當年打擊格魯吉亞的手法如出一轍（zhé）。之後，一年半里都有斷電發生。另一位名叫阿列克謝（Aleksei）的受訪者擔心溫度驟降。

Nicolas_07.11.2022_jour_Enrobé_UKRAINE_Pénurie_Electricité_Avec_Aleksei_RFI_envoyés_spéciaux 尼古拉

阿列克謝（Aleksei）說：“當沒有電時，就沒有暖氣。因為，大樓的輸暖裝置沒了電力就無法工作。那樣，有些冷。當氣溫降到零下20度後，還是沒有電。人們有準備，自己開車去有電的商業中心取暖。”

RFI Image Archive / Ukraine : la situation énergétique se dégrade dans le pays, après les frappes massives russes.(illustration) © AP - Sam Mednick / RFI Image Archive

本台RFI法文報導還說，烏克蘭40%的電力基礎設施已受損。還有當前供水和排水系統的狀況，加大了衛生惡化的風險。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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