突尼斯組織第18屆OIF首腦峰會

國際關係 / 第18屆OIF首腦峰會

在北非國家突尼斯（Tunisie），中文也被譯作突尼西亞。法語國家及地區國際組織（OIF）即將在本周末舉行第18屆首腦峰會。周五則是召開部長級會議。在現場的本台法語通訊員發回了對峰會媒體協調人的一段採訪錄音片段。

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預計為期兩天的法語國家及地區國際組織（OIF）第18屆首腦峰會即將於周六在突尼斯在傑爾巴島（île de Djerba）開幕。周五舉行的是法語國家及地區國際組織（OIF）第43屆部長級會議。預計，秘書長路易絲·穆希基瓦博夫人（Louise Mushikiwabo）今天要出席會議，並做發言。

在傑爾巴島（île de Djerba）上的法語村（Village de la Francophonie），本台法廣RFI通訊員採訪到了第18屆法語國家和地區國際組織峰會的媒體協調人特拉貝爾西（Mohamed Trabelsi）。這位第18屆峰會的發言人在接受本台法廣通訊員阿米拉（Amira Souilem）採訪時說：“突尼斯想要展現其組織大型活動的能力。所有的這些活動將能夠創造一定的活力，在突尼斯的經濟層面。尤其是在經歷了歷時兩年疫情期間的困難之後。”

Nicolas Présentiel 2022.11.18 v Tunisie Son journal 18e Sommet Francophonie Son porte- parole

Nicolas Présentiel 2022.11.18 v Francophonie Desk journal à midi 3 Son Tunisie porte-parole de l'événement au micro de RFI Amira SOUILEM

另外，本次峰會還包括一些其它平行活動，尤其是在周日和下周一這兩天。其中法語區經濟論壇（Forum économique francophone）將聚集法語圈內的商界，其議題圍繞經濟層面。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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