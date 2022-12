土耳其缺天然氣資源但有戰略

RFI Image Archive / Recep Tayyip Erdogan a entamé des discussions avec Vladimir Poutine dans l’objectif de faire transiter en Turquie le gaz russe vers les marchés internationaux… y compris vers l’Union européenne. Ici, Russia's President Vladimir Putin, right, and Turkey's President Recep Tayyip Erdogan shake hands during their meeting on sidelines of the Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia (CICA) summit, in Astana, Kazakhstan, Thursday, Oct. 13, 2022. (Illustration)

AP - Vyacheslav Prokofyev / RFI Image Archive