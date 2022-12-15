土耳其缺天然氣資源但有戰略

RFI原材 / 地緣政治

土耳其不僅地跨歐亞兩大洲，還與非洲也是隔海相望，其地緣優勢眾所周知。安卡拉現在有一個成為區域天然氣樞紐的夢想。這是本台法廣（RFI）法文網周四在專欄節目中上網的報導內容之一。土耳其雖然不出天然氣，但它想利用其地緣優勢，成為天然氣領域裡的一個重要平台。

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本台RFI法文網2022年12月15日星期四在«原材料»專欄里（Chronique des Matières Premières）刊出經濟記者阿爾亭·拉紮吉（Altin Lazaj）的一篇報道。土耳其總統埃爾多安（Président Recep Tayyip Erdogan）剛剛為建造一條新的輸氣管線開了綠燈。這是在召開了一場中西亞三國首腦峰會後所做出的一項決定。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存檔圖片：[原材料]專欄。 © RFI Image Archive

本台RFI這篇法文專欄報道的原標題為[La Turquie rêve de devenir un carrefour gazier]。換做中文可譯作:[土耳其夢想成為一個煤氣的十字路口]。下面是簡介以供分享。

- 中西亞三國的首腦峰會 -

本台法廣RFI«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)的這篇報道首先指出，土耳其、阿塞拜疆（Azerbaïdjan）和土庫曼斯坦（Turkménistan）三國首腦已於2022年12月13日本周二和14日周三，舉行了一次三方峰會，談及這一項目。土耳其總統埃爾多安表示，希望建造一條新的輸氣管，把土庫曼斯坦的天然氣送往歐洲市場。

RFI Carte : le Turkménistan dispose des 4ᵉˢ réserves prouvées de gaz au monde après la Russie, l’Iran et le Qatar. Son principal client : la Chine. (illustration) 存檔地圖 / 中亞國家：土庫曼斯坦 RFI Carte Archive

- 土庫曼斯坦尋找新市場 -

阿塞拜疆現已有一條輸氣管經土耳其通往歐洲。而地處中亞的土庫曼斯坦則是當今世界，繼俄羅斯、伊朗和卡塔爾之後，全球天然氣探明儲量的第四大國。其主要客戶依次為中國、俄羅斯和伊朗。不過，土庫曼斯坦當局一直在尋求市場多元化。歐盟屬於其想要爭取的客戶目標。

- 地緣政治環境十分有利 -

土耳其地跨亞歐兩大洲，地理位置極佳。便於把土庫曼斯坦天然氣輸出到歐洲。自烏克蘭遭受俄羅斯攻擊以來，埃爾多安總統利用這一契機，想要把土耳其打造成為一個地區的天然氣管線樞紐。他甚至還與俄羅斯總統普京就此交換了意見：讓土耳其來中轉俄羅斯的天然氣，以供應包括歐盟國家在內的國際市場。

RFI Image Archive / Recep Tayyip Erdogan a entamé des discussions avec Vladimir Poutine dans l’objectif de faire transiter en Turquie le gaz russe vers les marchés internationaux… y compris vers l’Union européenne. Ici, Russia's President Vladimir Putin, right, and Turkey's President Recep Tayyip Erdogan shake hands during their meeting on sidelines of the Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia (CICA) summit, in Astana, Kazakhstan, Thursday, Oct. 13, 2022. (Illustration) AP - Vyacheslav Prokofyev / RFI Image Archive

- 土耳其也盼以色列加入 -

本台法廣RFI«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）的這篇報導最後總結指出，安卡拉還希望在土耳其境內，修建一條管道，用於輸送以色列海上天然氣去歐洲。但以色列對這一想法態度猶豫。如果所有的計畫都得以實現，土耳其將能獲得重大經濟利益。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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