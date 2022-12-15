土耳其缺天然氣資源但有戰略
發表時間：
土耳其不僅地跨歐亞兩大洲，還與非洲也是隔海相望，其地緣優勢眾所周知。安卡拉現在有一個成為區域天然氣樞紐的夢想。這是本台法廣（RFI）法文網周四在專欄節目中上網的報導內容之一。土耳其雖然不出天然氣，但它想利用其地緣優勢，成為天然氣領域裡的一個重要平台。
本台RFI法文網2022年12月15日星期四在«原材料»專欄里（Chronique des Matières Premières）刊出經濟記者阿爾亭·拉紮吉（Altin Lazaj）的一篇報道。土耳其總統埃爾多安（Président Recep Tayyip Erdogan）剛剛為建造一條新的輸氣管線開了綠燈。這是在召開了一場中西亞三國首腦峰會後所做出的一項決定。
本台RFI這篇法文專欄報道的原標題為[La Turquie rêve de devenir un carrefour gazier]。換做中文可譯作:[土耳其夢想成為一個煤氣的十字路口]。下面是簡介以供分享。
- 中西亞三國的首腦峰會 -
本台法廣RFI«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)的這篇報道首先指出，土耳其、阿塞拜疆（Azerbaïdjan）和土庫曼斯坦（Turkménistan）三國首腦已於2022年12月13日本周二和14日周三，舉行了一次三方峰會，談及這一項目。土耳其總統埃爾多安表示，希望建造一條新的輸氣管，把土庫曼斯坦的天然氣送往歐洲市場。
- 土庫曼斯坦尋找新市場 -
阿塞拜疆現已有一條輸氣管經土耳其通往歐洲。而地處中亞的土庫曼斯坦則是當今世界，繼俄羅斯、伊朗和卡塔爾之後，全球天然氣探明儲量的第四大國。其主要客戶依次為中國、俄羅斯和伊朗。不過，土庫曼斯坦當局一直在尋求市場多元化。歐盟屬於其想要爭取的客戶目標。
- 地緣政治環境十分有利 -
土耳其地跨亞歐兩大洲，地理位置極佳。便於把土庫曼斯坦天然氣輸出到歐洲。自烏克蘭遭受俄羅斯攻擊以來，埃爾多安總統利用這一契機，想要把土耳其打造成為一個地區的天然氣管線樞紐。他甚至還與俄羅斯總統普京就此交換了意見：讓土耳其來中轉俄羅斯的天然氣，以供應包括歐盟國家在內的國際市場。
- 土耳其也盼以色列加入 -
本台法廣RFI«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）的這篇報導最後總結指出，安卡拉還希望在土耳其境內，修建一條管道，用於輸送以色列海上天然氣去歐洲。但以色列對這一想法態度猶豫。如果所有的計畫都得以實現，土耳其將能獲得重大經濟利益。
（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）
. Fin .