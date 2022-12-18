加拿大想確保關鍵性礦物自足

RFI原材 / 生態轉型

北美國家加拿大揭開了其為致力於生態轉型和數字化經濟所必需關鍵礦物的新戰略面紗。目標是要簡化行政程序，加快批准礦產項目。這是本台法廣（RFI）法語«原材料»專欄節目（Chronique des Matières Premières）在周五上網的最新內容。加拿大想要加速對關鍵性礦物的開採。國際能源署（IEA）認為，全球對關鍵性礦物的需求量將在2040年前翻六倍。

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本台RFI法文網2022年12月16日星期五在«原材料»專欄里（Chronique des Matières Premières）刊出經濟記者阿爾亭·拉紮吉（Altin Lazaj）的一篇報道。加拿大礦業新戰略瞄準簡化官僚程序，加快批准開採許可。以目前的程序，新礦的投產必須5年到25年。加拿大聯邦政府計畫合並現行的中央與地方雙重審查機制。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存檔圖片：[原材料]專欄。 © RFI Image Archive

本台RFI這篇法文專欄報道的原標題為[Le Canada veut accélérer l'extraction des minéraux critiques]。換做中文可被譯作：[加拿大想要加快開採關鍵性礦物]。下面是簡介以供分享。

- 加拿大也採用政策調控 -

本台法廣RFI«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)的這篇報道指出，為了加快礦業項目進度，吸引投資者，加拿大政府計畫予以政策上的鼓勵。新戰略將設立一種新的稅惠措施，可享有30%稅收抵免（Crédit d'impôts)。此外，還要建造基礎設施，包括公路、鐵路和港口以連接礦區。

- 加拿大要保障能源主權 -

加拿大礦業政策新戰略，尤其優先考慮生態轉型所必需的關鍵性礦物。這包括鋰、石墨、鎳、鈷、銅和稀土元素。鑒於地下礦藏資源豐富，加拿大採礦將不僅用於滿足國內之需，還將供應西方夥伴。

RFI Image Archive / Selon l’Agence internationale de l’énergie, les besoins globaux du secteur de l’énergie en minéraux critiques pourraient être multipliés par six d'ici à 2040. Ici, logo de l'IEA - International Energy Agency. (illustration) © Dr Archive RFI

本台法廣RFI«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）的這篇報導最後指出，加拿大礦業開發新戰略旨在就上述礦物，逐步減少對包括中國內的外國的依賴。總部在巴黎的政府間國際組織 - 國際能源署（IEA - International Energy Agency）認為，在能源上，全球對關鍵性礦物的需求總到2040年時，將翻六倍。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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