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食糖:印度和巴西影響短期行情

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RFI Image Archive / Sucre: un approvisionnement à court terme très incertain. Sur le marché du sucre, les prix sont au plus haut depuis 2017. En cause, des nouvelles d’Inde qui ne sont pas aussi bonnes qu’attendues. (illustration) 存檔圖片 / 食糖:印度和巴西影響短期行情
RFI Image Archive / Sucre: un approvisionnement à court terme très incertain. Sur le marché du sucre, les prix sont au plus haut depuis 2017. En cause, des nouvelles d’Inde qui ne sont pas aussi bonnes qu’attendues. (illustration) 存檔圖片 / 食糖:印度和巴西影響短期行情 © Getty - Volanthevist / RFI Image Archive
作者： 尼古拉
8 分鐘

在食糖市場上，當前價格正處於自2017年以來的最高水平。主要原因之一是印度的產量不如預期。還有巴西甘蔗的收成情況暫時是一個未知數。這是本台法廣（RFI）法語«原材料»專欄節目（Chronique des Matières Premières）在2022年聖誕節之前上網的最新內容之一。市場上的食糖供應，在短期內可能會受到生產乙醇燃料（乙醇燃料）之需的影響。

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本台RFI法文網2022年12月22日星期四在«原材料»專欄里（Chronique des Matières Premières）刊出經濟記者Marie-Pierre OLPHAND的一篇報導。內容有關當前國際市場上，食糖不僅價格正處於2017年以來的最高位，而且在短期供應上還存在未知數。

Image RFI - Chronique des matières premières
RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存檔圖片：[原材料]專欄。 © RFI Image Archive

本台RFI法文專欄上這篇報道的原標題為：[Sucre : un.approvisionnement à court terme très incertain]。換做中文可被譯作：[食糖：一種短期的供應十分不確定]。下面是簡介以供分享。

- 印度大幅減少食糖出口許可 -

本台法廣RFI«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)的這篇報道指出，在食糖行業，2022年底的最大失望為：印度產量不如預期，出口量也將減少。印度去年出口了1100萬噸，而今年暫時只批出了600萬噸的出口許可。

Image RFI Archive - Sucre - Inde
RFI Image Archive / Sucre : l’Inde ne produira pas autant que prévu et exportera donc moins aussi. Ici, des travailleurs portent des cannes à sucre à Modinagar, dans la région de l'Uttar Pradesh, en Inde. (illustration) Getty Images - Prashanth Vishwanathan / RFI Image Archive

標準普爾全球評級（S&P Global Ratings）認為，就算新的配額將在2023年元月被釋出，也只能供應全球市場略超800萬噸。

- 食糖產量全球盈餘不如預期 -

有分析認為，這就意味了不能指望全球盈餘達到300萬噸，而是170萬噸。而且，這還需考量到巴西的數據。今年的情況可能不如過去幾年那麼好。由於在投入上的價格，以及對生物燃料乙醇的需求，巴西甘蔗那怕只是提高1%到2%的比率用於生物燃料的生產，就能讓食糖產量的全球盈餘消失，甚至帶來逆差。

Image RFI - Sucre - Brésil
RFI Image Archive / Sucre : 1% ou 2% de plus de canne brésilienne allouée à la fabrication d’éthanol peut faire disparaitre le surplus mondial de sucre, voire à entrainer un déficit. Ici, un champ de canne à sucre dans une ferme de Piracicaba, au Brésil. (illustration) Getty - Bloomberg - Paulo Fridman / RFI Image Archive

本台法廣RFI«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）的這篇報導最後指出，歐洲市場上的壓力加劇。最新數據顯示，法國的白糖在2022年10月份每噸價格同比高出了34%。這反映了產生成本和工業加工成本的提高。精糖現貨價格每噸1000歐元的高位，反應了市場上的供應不足。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉

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