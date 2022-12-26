食糖:印度和巴西影響短期行情

RFI原材 / 民生農業

在食糖市場上，當前價格正處於自2017年以來的最高水平。主要原因之一是印度的產量不如預期。還有巴西甘蔗的收成情況暫時是一個未知數。這是本台法廣（RFI）法語«原材料»專欄節目（Chronique des Matières Premières）在2022年聖誕節之前上網的最新內容之一。市場上的食糖供應，在短期內可能會受到生產乙醇燃料（乙醇燃料）之需的影響。

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本台RFI法文網2022年12月22日星期四在«原材料»專欄里（Chronique des Matières Premières）刊出經濟記者Marie-Pierre OLPHAND的一篇報導。內容有關當前國際市場上，食糖不僅價格正處於2017年以來的最高位，而且在短期供應上還存在未知數。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存檔圖片：[原材料]專欄。 © RFI Image Archive

本台RFI法文專欄上這篇報道的原標題為：[Sucre : un.approvisionnement à court terme très incertain]。換做中文可被譯作：[食糖：一種短期的供應十分不確定]。下面是簡介以供分享。

- 印度大幅減少食糖出口許可 -

本台法廣RFI«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)的這篇報道指出，在食糖行業，2022年底的最大失望為：印度產量不如預期，出口量也將減少。印度去年出口了1100萬噸，而今年暫時只批出了600萬噸的出口許可。

RFI Image Archive / Sucre : l’Inde ne produira pas autant que prévu et exportera donc moins aussi. Ici, des travailleurs portent des cannes à sucre à Modinagar, dans la région de l'Uttar Pradesh, en Inde. (illustration) Getty Images - Prashanth Vishwanathan / RFI Image Archive

標準普爾全球評級（S&P Global Ratings）認為，就算新的配額將在2023年元月被釋出，也只能供應全球市場略超800萬噸。

- 食糖產量全球盈餘不如預期 -

有分析認為，這就意味了不能指望全球盈餘達到300萬噸，而是170萬噸。而且，這還需考量到巴西的數據。今年的情況可能不如過去幾年那麼好。由於在投入上的價格，以及對生物燃料乙醇的需求，巴西甘蔗那怕只是提高1%到2%的比率用於生物燃料的生產，就能讓食糖產量的全球盈餘消失，甚至帶來逆差。

RFI Image Archive / Sucre : 1% ou 2% de plus de canne brésilienne allouée à la fabrication d’éthanol peut faire disparaitre le surplus mondial de sucre, voire à entrainer un déficit. Ici, un champ de canne à sucre dans une ferme de Piracicaba, au Brésil. (illustration) Getty - Bloomberg - Paulo Fridman / RFI Image Archive

本台法廣RFI«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）的這篇報導最後指出，歐洲市場上的壓力加劇。最新數據顯示，法國的白糖在2022年10月份每噸價格同比高出了34%。這反映了產生成本和工業加工成本的提高。精糖現貨價格每噸1000歐元的高位，反應了市場上的供應不足。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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