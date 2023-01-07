馬達加斯加:UNICEF揭露醜聞

非洲社會 / 兒童成長

印度洋上的非洲島國馬達加斯加宣布，啟動調查聯合國兒童基金會（Unicef）援款遭挪用一事。聯合國方面指，涉案金額為62萬歐元，是2014年至2019年的援款。如果置之不理，將會妨礙享有新的金援。馬達加斯加總統現已介入，當局展開反貪調查。

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本台法廣（RFI）法文網2023年01月07日星期六報道，聯合國兒童基金會（Unicef）依照2019年時對幾個公共實體的一次審計結論，向馬達加斯加當局了解62萬歐元的去處。這筆資金屬於聯合國機構撥給馬達加斯加用於應對營養不良、改善用水和教育的援助款。

- 馬達加斯加現政府調查聯合國援款遭挪用 -

據本台法廣（RFI）通訊員萊蒂西婭（Laetitia Bezain）發自安塔那那利佛（Antananarivo）的消息，馬達加斯加政府的內閣會議發表了一份聲明，使得外界得以了解到這筆由聯合國兒童基金會（Unicef）在2014年至2019年授予馬達加斯加多個部門的援款。馬達加斯加當局宣布對此展開調查，並以定性為“挪用公款”。已知有些花費未經商定，聯合國兒童基金會（Unicef）要求予以償還。

- 馬達加斯加現總統親自部署加快調查進度 -

馬達加斯加總統安德里·拉喬利納（Andry Rajoelina）已下令對相關部門展開調查，並將結論提交一個獨立的反貪辦公室。聯合國機構多年來一直在要求馬達加斯加方面償還這筆錢。如今，該國總統親自介入以加快程序，受到稱讚。聯合國兒童基金會（Unicef）已表示，有支持馬達加斯加現政府的意願。

RFI Carte Archive : Madagascar. 存檔地圖：印度洋中的非洲大島：馬達加斯加 RFI/L Mouaoued

本台廣（RFI）法文網周六刊出的這篇消息最後提到，聯合國兒童基金會（Unicef）駐馬達加斯加的前任代表在2021年離任時曾表示，如此情形將可能妨礙該國享有新的金援。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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