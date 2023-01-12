歐洲風能取得進展但障礙不少

RFI生態 / 能源轉型

在天然氣危機的背景下，歐洲於2022年成功地把其風力發電場擴大了三分之一。這一進展令人感到鼓舞，但工業界認為仍然不足。有眾多障礙放緩了這種可再生能源的飛躍發展。這是本台法廣(RFI)法語«今日經濟»專欄(AUJOURD'HUI L'ÉCONOMIE)在周四上網的最近關注內容。這包括歐洲風能工業遭遇來自中國的競爭。

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本台RFI法文網2023年01月12日星期四在法語«今日經濟»專欄(AUJOURD'HUI L'ÉCONOMIE)刊出記者多米尼克（Dominique Baillard）的一篇最新報道，介紹歐洲風力工業在2022年取得令人感到鼓舞的發展，但業內認為仍然不足。有很多障礙造成這種可再生能源的飛躍被減速。

RFI Graphique Archive / Chronique "Aujourd'hui l'économie" 法廣專欄 «今日經濟» © Studio Graphique FMM

這篇報導的法文原標題為：[L’industrie éolienne soumise à des vents contraires]。換作中文可譯作：[風力工業處於逆風下]。下面是簡介以供分享。

- 歐洲風力發電現狀讓業界失望 -

本台法廣RFI«今日經濟»專欄(AUJOURD'HUI L'ÉCONOMIE)的這篇報道首先介紹說，在法德兩國為彌補俄羅斯天然氣缺口而重新啟用燃煤發電廠之際，風力發電功率增加15吉瓦（Gigawatt）很好地回應了需求的增長，可滿足1000萬戶家庭之需。但歐盟27國如果要滿足[巴黎協定]（Accord de Paris）所確立的、風力發電功率超500吉瓦的目標，則需在2030年之前每年建造至少兩倍以上的風力發電場。

RFI Image / Europe - Développement Durable : la plupart des nouvelles fermes éoliennes achevées en 2022 sont terrestres. Ici, un parc éolien. (illustration) Pierre René-Worms/RFI

歐洲風能業內人士對現狀感到失望，由於沒有足夠的訂單，他們的經營活動在放緩。

- 歐洲風力發電項目受程序制約 -

同一報道認為，歐洲複雜的行政程序限制了風力工業的發展。歐洲現有很多風力發電場工地仍有待批准後下訂單。而審批的期限有可能需要十年。這些項目不僅面臨複雜的行政程序，還有反對者上訴的司法程序。在法國，有三分之二的風能項目對提交司法仲裁，尤其是針對新的陸上風電場項目。而2022年竣工的大多數風力發電場是陸上項目。

RFI Image Archive / Europe - Développement Durable : Combinés à l'énergie éolienne, les panneaux photovoltaïques devraient permettre à l'île de Tilos d'assurer sa production d'électricité. (illustration) © RFI / Charlotte Stiévenard

歐洲風能業內人士建議，可以首先翻新現有的風力發電場。通過對渦輪機的更新換代，來提高發電功率、避免程序上的障礙。

- 歐洲風力發電項目遇經濟瓶頸 -

風能項目當前遭到經濟狀況的抑制。原材料價格高漲、發貨困難、成本已上升了40%。由於通貨膨脹，一些項目被迫放棄。工業界也不得不裁員。俄羅斯發動戰爭所導致的能源危機為可再生能源的飛躍提供了合法性。而最終卻對風能尤其不利。因為，這打亂了電力市場的紙牌。政府加大對獲利能源公司的徵稅，以補貼其它企業和家庭。為捍衛購買力所通過的緊急政策嚇跑了想要維護利潤的投資人。

- 歐洲風力工業遭中國競爭壓力 -

本台法廣RFI«今日經濟»專欄(AUJOURD'HUI L'ÉCONOMIE)的這篇報導最後指出，2022年秋季，一家中國獲得了英國威爾士附近凱爾特海的一個海上風電大合同。

RFI Image Archive / Europe : l’industrie éolienne est aussi sous la pression de la concurrence chinoise. L'automne 2022, une société chinoise a remporté un gros contrat au Royaume-Uni en mer Celtique, au large du pays de Galles. Ici, le parc éolien offshore de Walney Extension au large des côtes de Blackpool, en Grande-Bretagne, le 5 septembre 2018. (illustration) REUTERS Photo - Phil Noble / RFI Image Archive

業內如今尋求類似美國[通貨膨脹法]（Inflation Act）那樣的政策刺激。由於經濟環境的不確定性，他們預計要度過艱難的一年。儘管，這個工業當前處於艱苦時期，但還沒有威脅到其生存。因為，長期而言仍然是有利的。風力仍然是發展最快的可再生能源。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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