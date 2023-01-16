剛果(金)教堂遇襲案死傷攀升

非洲社會 / 暴力事件

在非洲剛果民主共和國東部北基伍省（Nord-Kivu）的貝尼地區（Beni），當地一座基督教堂於周日遭受炸彈的攻擊，傷亡慘重。最新消息說，死傷人數都在增加。有三十來名重傷員急需送往75公里外的紅十字會醫院接受搶救。當地的一名基督教牧師接受了本台法廣（RFI）非洲組記者的採訪。

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RFI Image Archive / RD Congo : dans le territoire de Beni, au Nord-Kivu. 存檔地圖 / 剛果（金）:北基伍省的貝尼地區。 AFP Carte / RFI Image Archive

綜合本台法廣（RFI）法文網在2023年01月16日星期一做過更新的兩則報導，剛果（金）東部北基伍省（Nord-Kivu）的邊境小鎮卡辛迪（Kasindi）距離烏干達不遠。當地的一座基督教堂在周日遭受炸彈的攻擊。死傷人數現已攀升。到本文截稿時，至少有10多死亡，60多人受傷，其中有兒童。現在的當務之急是要搶救重傷員。

RFI Image Archive / RD Congo : vue de la route reliant Béni à Kasindi, ville-frontière avec l'Ouganda. Ici, un panneau d'affichage de la route Béni-Kasindi en RDC. (illustration) © RFI / Coralie Pierret

當地的民間人士表示，有三十來人急需送往75公里外的大城市貝尼（Beni）就醫。剛果（金）軍方出動了多輛救護車，但這段距離的路程需要大約兩個小時。

- 爆炸現場的畫面慘不忍睹-

本台法廣（RFI）通訊員帕斯卡爾（Pascal Mulegwa）於巴黎時間周一清晨發自金沙薩的消息說，多位證人說，炸彈在周日被引爆時，教堂內的禮拜剛剛結束。所流出的圖像畫面中可以看到，兩名兒童沒有生氣地躺在地上。有些信徒已經離開了人世，他們的肢體在爆炸中被撕裂了。慘不忍睹的畫面上還可以看到一些缺手斷腿的傷員，被送往衛生站。

- 剛果(金)軍方結論指恐襲-

在爆炸現場，安全人員已設置了警戒線，並很快就抓到了一名肯尼亞籍的嫌疑犯。軍方迅速做出結論，說是民主同盟軍（ADF）發起了一次恐怖襲擊。這是針對剛果（金）和烏干達兩國軍方圍剿盤踞當地民兵組織的一次報復行動。

- 遇襲地區的民眾不知所措-

剛果（金）基督教會的法人代表現已下達指示，為死難者做三天禱告。他還要求政府宣布舉國哀悼。

Desk Nicolas 160123 soir _RD Congo - Attentat contre l'église, bilan alourdi avec un extrait du son d'un pasteur au micro de RFI afrique C02

Desk Nicolas 160123 soir _RD Congo - Attentat contre l'église, bilan alourdi extrait C02 尼古拉

另外，貝尼（Beni）地區公民社會的名譽主席也是一名牧師。他在接受本台法廣（RFI）法語記者採訪時表示，在周日的襲擊事件之後，當地民眾而今處於驚恐之中。這位牧師說，卡辛迪（Kasindi）及其周邊，此前一直相對平靜。與臨近的其它居民點相比較，沒有遭到過襲擊。。。如今，民眾不知所措。人們對軍隊，乃至對剛果（金）政府的信心在減弱。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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