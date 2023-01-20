尼日爾:薩赫勒安全與發展會議

非洲社會/地區安全

西非內陸國尼日爾於本周四召開薩赫勒地區（Sahel）安全問題高層會議，商討如何打擊恐怖主義。有10多個國家的高官予會。

廣告 繼續瀏覽後續

據本台法廣（RFI）法文網2023年01月20日星期五的報導，尼日爾首都尼亞美（Niamey）自01月19日周四起，成為了一場區域高層會議的舞台，旨在評估薩赫勒地區（Sahel）的安全戰略，以更好地打擊恐怖主義。

- 尼日爾召集區域安全會議 -

本台法廣（RFI）通訊員穆薩（Moussa Kaka）發自尼亞美（Niamey）的消息說，這次高層級的區域安全會議由尼日爾前總統伊素福（Mahamadou ISSOUFOU）召集。

RFI Image Archive / Afrique : Mahamadou Issoufou, l'ex-président du Niger (illustration) © RFI Image Archive

與會人士包括薩赫勒地區（Sahel）多國的軍事和安全高官。在召開閉門會議期間，50多名與會者一致認同，薩赫勒地區現已成為了各種犯罪、違法活動和極端暴力的中心。一名予會的塞內加爾高銜將領透露，薩赫勒地區的安全危機動搖了此前的秩序與平衡。這就是與會者們所要討論的，主要就是安全問題。

- 予會官員來自十多個國家 -

本台法廣（RFI）法文報導指出，尼亞美作為這次會議的組辦方，成功地聚集了相關各方。有16個國家的高官予會。其中有阿爾及利亞、幾內亞比紹、塞內加爾和乍得。會議召集人、尼日爾前總統伊素福（Mahamadou ISSOUFOU）指出，對手不是常規敵人，所有國家都需要了解敵方的優勢與弱點。預計本次會議之後，地區合作將會重現活力。

RFI Carte Archive / La Mauritanie, l'Algérie et le Mali constituent le pivot de la lutte contre le terrorisme dans la bande sahélo-saharienne. (illustration) RFI Carte

另有消息報導說，出席本次區域安全討論會議的非洲薩赫勒地區（Sahel）高層人士還有盧旺達、馬里和加納的代表。而會期則預計至少是兩天。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

.Fin.